Arrancan las obras de Doctor Iranzo en Zaragoza con preocupación entre los vecinos por la falta de aparcamiento: "No se ha previsto arreglar ninguna zona"

La piqueta ya ha entrado en el barrio de Las Fuentes. Una de sus principales vías, la calle Doctor Iranzo, se encuentra desde este lunes en obras para abordar su reforma integral, dividida en dos grandes fases para optimizar la seguridad y minimizar las afecciones a los vecinos. Se busca conseguir un espacio más accesible, ampliar aceras y plantar 106 nuevos árboles.

La primera gran fase que ha comenzado este lunes ocupa un 15% de los 500 metros de la calle, entre Cardenal Cisneros y Compromiso de Caspe, y se prolongará hasta el mes de mayo. Durante este tiempo, solo se modificará la línea 44 del bus urbano, en sentido del Actur hacia la Estación Miraflores. En concreto, cuando llegue desde el puente de La Unión, en vez de recorrer Doctor Iranzo, bajará por Echegaray y Caballero hasta Fray Luis Urbano para conectar con su recorrido habitual por la calle de Francisco de Quevedo.

Pero entre los vecinos hay preocupación por cómo va a afectar en su día a día. Se trata de un barrio con un problema endémico de falta de aparcamientos, y estas obras todavía van a minimizar más el número de estacionamientos para los vehículos. “Hay un aparcamiento junto al puente Manuel Giménez Abad en el que hicieron movimientos de tierras hace años y dejaron todo levantado, cortando uno de los pocos espacios para aparcar. No costaba nada alisar ese espacio y ampliar algunos puestos antes de empezar a cortarnos”, expone Pilar Catalán, presidenta de la Asociación de Vecinos de Las Fuentes.

Desde esta plataforma vecinal se advierten de que harán un seguimiento importante al avance de los trabajos, con la intención de poder participar más en su diseño y preparación. Además, esta primera fase abarca una zona alrededor de colegios y centros educativos, por lo que reclaman vigilancia especial en los alrededores.

Comienzo de las obras en la calle Doctor Iranzo / Miguel Ángel Gracia

También hay preocupación por las pérdidas que podrían acarrear en los comercios. Desde el Ayuntamiento se pone a disposición de los empresarios una ayuda mensual de 400 euros si se acredita una bajada de facturación y otros requisitos, así como bonificaciones en el IBI y el IAE (Impuesto de Actividades Económicas) mientras duren las obras. “El acceso no es nada fácil en algunas zonas. Nos dieron información a última hora, pero no dicen a dónde se podrá acceder. Han prometido pagos de compensación, y esperamos que sean rápidos”, añade Catalán.

En cualquier caso, desde la asociación vecinal esperan que estas obras no se queden solo en Doctor Iranzo, y lleguen a más zonas del barrio con “bastantes necesidades”, como Rodrigo Rebolledo o Grupo Andrea Casamayor, donde “no hay ni calle”, describe la presidenta.

Obras en la calle Doctor Iranzo, en el barrio de Las Fuentes en Zaragoza / Miguel Ángel Gracia

Una vez concluya esta segunda fase, el Ayuntamiento iniciará en mayo de 2027 la fase 2, que va desde Compromiso de Caspe hasta Silvestre Pérez. En esta ocasión, se alargará hasta el otoño y será necesario activar un plan de movilidad más completo, que afectará a las líneas de bus urbano, sólo en sentido salida del barrio, 22, 30 y Ci3.

Ampliación de aceras y plantación de árboles

Estas obras buscan transformar la calle en un espacio más accesible y orientado al peatón, con la ampliación de las aceras y la creación de zonas de estancia y descanso. El proyecto contempla además la plantación de 106 árboles para mejorar la calidad ambiental y el confort del entorno, al tiempo que prevé mantener, en la medida de lo posible, las plazas de aparcamiento, las zonas de carga y descarga y el resto de reservas existentes.

La reforma reducirá el espacio destinado a la circulación de vehículos, aunque mantendrá el número actual de carriles. De esta forma, el proyecto mantiene la configuración actual del tráfico, pero redistribuye el espacio disponible para dar mayor protagonismo a los peatones, las zonas de descanso y el arbolado.