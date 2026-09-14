Cambios en el tráfico de Zaragoza: empiezan las obras en una importante calle y se alivian los atascos en el Portillo

Los atascos se han consolidado como una de las principales preocupaciones de los conductores de Zaragoza en la vuelta al cole, en una sensación que viene repitiéndose desde hace meses, con un complicado verano de por medio, debido a las grandes obras que tienen levantado el centro de la ciudad. Esta semana, eso sí, el panorama comenzará a despejarse en el entorno del Portillo y, a su vez, llegarán las nuevas afecciones al tráfico por el inicio de las obras de reforma integral de la calle Doctor Iranzo, en Las Fuentes.

En el primer caso, se espera que para mediados de semana (miércoles o jueves) se reabra el giro desde el paseo María Agustín hacia la calle Escrivá de Balaguer. Uno de los puntos más sensibles de toda la ciudad debido a la enorme cantidad de vehículos que absorbe cada día.

De esta forma, con la habilitación de este cambio de dirección se descongestionará una zona que es clave para el tránsito desde el centro hacia los barrios de Delicias y La Almozara, además de ser una de las principales vías de salida de Zaragoza. Seguirán, eso sí, los cortes en Anselmo Clavé y Escoriaza y Fabro, las dos grandes avenidas en las que se está interviniendo de forma directa.

Por ahora, cabe recordar que se mantienen desviadas 19 líneas del bus urbano de Zaragoza, 14 de ellas diurnas, a las que se suman los desvíos en varias rutas escolares.

Doctor Iranzo

Pero la piqueta no se detiene y este lunes llega a la calle Doctor Iranzo, en Las Fuentes, que se reformará integralmente. Unos trabajos que se ejecutarán en dos fases y que, según el ayuntamiento, no conllevarán grandes afecciones al bus urbano, aunque sí alterará la movilidad tanto en esta vía como en Cardenal Cisneros y Batalla de Lepanto.

La primera fase afectará al tramo comprendido entre Cardenal Cisneros y Compromiso de Caspe, con cambios en la línea 44 que, en dirección hacia la estación Miraflores, atravesará Las Fuentes por Fray Luis Urbano en lugar de por Doctor Iranzo. No obstante, las obras obligarán a modificar la movilidad entorno a esta zona. Se verá afectada la calle de Cardenal Cisneros, que pasará a terminar en fondo de saco con doble sentido, y la calle de Batalla de Lepanto no podrá atravesarse en toda su longitud porque estará cortada en la intersección con Doctor Iranzo.

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A su vez, los operarios siguen trabajando en el túnel que pasa por debajo del paseo Isabel la Católica, cortado desde la pasada semana por la rotura de una tubería, lo cual dificulta los accesos al hospital Miguel Servet. Los trabajos de reparación todavía durarán varios días más.