Despega un nuevo vuelo desde Zaragoza y planta cara a Ryanair con precios más baratos

Un nuevo vuelo opera en Zaragoza. A las 9.25 horas de este martes, salvo retraso, despegará desde la terminal de Garrapinillos un nuevo vuelo con dirección a Milán. De la mano de la compañía Wizz Air, se ofrecen precios más competitivos que los del gigante low cost Ryanair. Solo hace falta echar un vistazo para comprobar que, al menos por ahora, resulta más económico viajar con la compañía húngara.

Wizz Air ha aprovechado el pulso que la irlandesa mantiene con Aena por las tasas aeroportuarias para hacerse hueco en las terminales regionales. Desde que Ryanair anunciara la suspensión de varios de sus vuelos desde los aeropuertos locales, la empresa con sede en Budapest ha rescatado algunas de las rutas castigadas. En el caso de Zaragoza, conectará la capital aragonesa con Milán y, desde diciembre, con Santiago.

En el caso de Wizz Air, las opciones para viajar a Milán parten con una oferta de tres salidas semanales, los martes, los jueves y los sábados, mientras que Ryanair lo hará los miércoles, viernes y domingos. En cuanto a los horarios, la compañía húngara despegará desde Zaragoza a las 9.25 horas y aterrizará en el aeropuerto italiano de Malpensa a las 11.10 horas, una alternativa que permite aprovechar más horas de estancia en la ciudad italiana. De optar por un vuelo de Ryanair, la salida del avión desde la terminal aragonesa está programada para las 13.20 horas, de manera que aterriza en torno a las 15.10 horas en el aeropuerto de Bérgamo y la llegada a Milán se puede producir en torno a las 16.30, teniendo en cuenta los desplazamientos desde la terminal italiana.

Los precios

En cuanto a los precios, una búsqueda rápida permite ver las diferencias. Viajar hasta Milán la próxima semana con Wizz Air supone un gasto de 36 euros (18 por vuelo), con salida desde la terminal el martes y vuelta el domingo. Hacerlo con Ryanair cuesta bastante más. También es cierto que la supuesta reserva es para la próxima semana, lo que encarece los precios. Por resumir, la salida, en este caso el miércoles, está a 25,62 euros, y la vuelta, el domingo, a 177,99, lo que hace un total de 203,61 euros. En ambos casos habría que sumar las tasas.

Otra diferencia que cabe destacar es el aeropuerto italiano con el que conectan las compañías. La low cost irlandesa opera en Bérgamo, ubicado a 50 kilómetros al este de Milán, lo que obliga a recurrir a un bus lanzadera que tarda entre 55 y 75 minutos en función del tráfico, o al tren. Desde Malpensa se llega al centro de la ciudad en 35 minutos usando el Malpensa Express, un tren que conecta la terminal con estaciones de referencia en la ciudad como Milano Centrale, Cadorna o Porta Garibaldi.