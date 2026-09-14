Un despiste al volante casi provoca un accidente en el centro comercial Plaza, Zaragoza: "El auténtico coche conejo"
El vídeo muestra cómo un conductor se incorpora a la calzada sin respetar la prioridad, obligando al resto de usuarios a realizar maniobras evasivas para evitar un accidente frontolateral
Una nueva infracción al volante se ha vuelto a hacer eco en las redes sociales y casi se salda con un nuevo accidente en uno de los complejos comerciales más transitados de Zaragoza ciudad. Plaza ha vuelto a ver como sus carreteras han sido protagonistas una vez más y la seguridad vial de su entorno puesta en duda.
Un viral vídeo en la plataforma social de Instagram, a través de la conocida cuenta Dashcams España (@dashcams.esp), evidenció el error de un conductor zaragozano a la hora de salir del centro comercial Plaza, abriendo de nuevo un debate en carretera.
La secuencia muestra al usuario circulando por una vía recta, más concretamente la salida de la estación de servicio de BonÀrea que hay antes de llegar a la rotonda principal, dejándola así a mano izquierda. Justo cuando llega a la altura de esta salida a la calzada (vía de dos carriles del mismo sentido), el vehículo que se encontraba realizando el ceda al paso para incorporarse sale antes de tiempo y casi provoca un choque frontolateral con el conductor que graba.
Con poco tiempo de reacción, pero el suficiente, al primer usuario le da tiempo de reaccionar para evitar tener un accidente tanto con quien ha cometido dicha infracción, como con el conductor del carril de su derecha, que, agraciadamente para los protagonistas de este viral 'clip', se encontraba a la distancia suficiente para no ser impactado por este brusco giro.
Como es habitual en este tipo de publicaciones, los seguidores de esta cuenta han salido a la sección de comentarios ha salido a criticar tanto la situación en sí, como el propio estado de esta carretera. "Será que en la recta de plaza no hay visibilidad, que se ven venir a los coches 10 minutos antes. No suceden más cosas porque dios no quiere", comenta irónicamente uno de ellos, a lo que otro añade: "El auténtico coche conejo, espera agazapado en la cuneta esperando su señal, el momento exacto para inmolarse".
Mientras que otro ha querido resaltar la poca seguridad que tiene ese tramo: "La salida de la gasolinera BonÀrea, está el suelo sin pintar y creedme que no se ve una mierda, si no te lo sabes te pasa eso", alegando que el mal estado de las señales horizontales ha podido desencadenar este casi accidente.
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