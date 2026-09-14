El Gobierno de Aragón proyecta otros dos colegios y un nuevo instituto en Arcosur: el primer objetivo son las aulas de Bachillerato

El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ya trabaja en el futuro escolar a corto y medio plazo en Arcosur. El emergente barrio zaragozano cuenta en estos momentos con dos Colegios Públicos Integrados: el CPI Ana María Navales, con el aulario de Secundario ya licitado por 8,9 millones de euros, con las obras previstas para finales de 2027 y concluidas un año después; y el CPI Arcosur, donde también deben culminar las obras que cubrirán sus pistas deportivas.

Con estos dos colegios se cubre, por ahora, la escolarización del joven distrito (Infantil, Primaria y Secundaria). Pero, ante las proyecciones de crecimiento de Arcosur, que las administraciones quieren tener urbanizado y construido en la próxima década, con capacidad para albergar entre 50.000 y 70.000 habitantes, hacen que la DGA ya haya proyectado la construcción de otros dos Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP, que a diferencia de los CPI no incluyen Secundaria) y un nuevo instituto.

En una reunión mantenida la pasada semana con el tejido vecinal del barrio, representado por la asociación Arqueros, la consejería de Educación confirmó sus planes y señaló en el mapa las parcelas donde se construirán estos tres centros educativos públicos. El primer CEIP se ubicará entre las avenidas Patio de los Naranjos y Los Cañones de Zaragoza, en la parte ya urbanizada del barrio donde ya están habilitados los CPI Ana María Navales y Arcosur. En este caso, también en un solar rectangular, muy similar en tamaño, en la parte más occidental, en dirección Plaza. Y tanto el otro colegio como el nuevo instituto se levantarán al sur del barrio, en el entorno de la calle Fuente de Neptuno, cerca de la Z–40 y en dos pastillas que, en este caso, deberán ser urbanizadas.

Uno de los colegios y el instituto se construirán junto a la calle Fuente de Neptuno, cerca de la Z-40. / Jaime Galindo

Fuentes del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, que dirige la popular Carmen Susín, han confirmado a este diario la ubicación en la que se construirán los tres nuevos equipamientos educativos, en tres parcelas que han sido seleccionadas por el propio Ejecutivo autonómico. En cuanto a los plazos, desde la asociación vecinal Arqueros subrayan que el primero que se pondrá en marcha será el nuevo instituto, debido a la carencia de Bachillerato en todo el barrio.

Los primeros pasos, en 2028

En ese sentido, la asociación explica que, en el encuentro con Educación, la consejería les dio traslado de sus planes, que pasan por incluir la redacción del proyecto en los presupuestos autonómicos de 2028, con el objetivo de comenzar con su construcción a finales de ese mismo año, justo cuando deben estrenarse los aularios de Secundaria del Ana María Navales. Primero se habilitará la parte de Bachillerato y, posteriormente, la zona reservada para la Secundaria. Este instituto estará situado debajo de dos parcelas residenciales de titularidad municipal que el Ayuntamiento de Zaragoza acaba de sacar a concurso público, con capacidad para más de 190 VPO.

El aulario de Secundaria del CPI Ana María Navales comenzará a construirse en 2027. / Jaime Galindo

Mientras, los colegios irán ligados a la tercera fase del barrio. Como adelantó este diario, la junta de compensación sacará a licitación el diseño de esta última parte de Arcosur, con capacidad para unas 11.000 viviendas, este otoño. La intención es que todas las parcelas del joven distrito estén urbanizadas por completo en 2034.

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Aunque, eso sí, para estos dos nuevos CEIP no existen todavía plazos, ya que están ligados a las necesidades de escolarización que se generen cuando lleguen los nuevos vecinos. Cabe recordar que, además, el ayuntamiento trabaja en la construcción de una nueva escuela infantil municipal, en la que invierte más de 3 millones.