Javier Coronas recuerda su papel como pregonero de las Fiestas del Pilar: "Me dio un chasquis"

Las Fiestas del Pilar 2026 de Zaragoza están a la vuelta de la esquina. Ya queda menos para que la capital aragonesa disfrute de sus fiestas patronales. Miles de zaragozanos y visitantes saldrán a las calles de la ciudad para disfrutar de una agenda plagada de actos culturales, conciertos y eventos gastronómicos. Natalia Chueca, alcaldesa de la ciudad, anunció la semana pasada quiénes serán los pregoneros de este año.

El cuerpo de bomberos y los efectivos de Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza son los encargados de subirse al balcón del consistorio zaragozano. Después del peor verano de la historia de Aragón en materia de incendios forestales, en el que los efectivos del ayuntamiento de la capital aragonesa han contribuido a la extinción de los siniestros forestales dentro del operativo coordinado por el 112 de Aragón, Chueca quiso agradecer su labor invitándoles a que suban al balcón del ayuntamiento para dar el pistoletazo de salida a las fiestas patronales de la ciudad.

El cuerpo de bomberos se suma a una larga y extensa lista de pregoneros que se han subido al balcón de la capital aragonesa para dar el pistoletazo de salida a las fiestas. Enrique Bunbury, Kase.O o José Antonio Labordeta han sido algunos de los rostros más conocidos que han protagonizado este día tan especial para zaragozanos y visitantes.

El recuerdo de Javier Coronas de cuando fue pregonero

Javier Coronas también fue pregonero de las Fiestas del Pilar de Zaragoza. Fue en 2004 cuando el humorista se subió al balcón del consistorio zaragozano para leer unas líneas ante miles de ciudadanos que abarrotaban la plaza del Pilar. Ahora, tras 22 años de un día inolvidable para Coronas, el barcelonés ha vuelto a recordar cómo vivió ese momento tan especial en el programa 'Ni tan bien' de la Cadena Ser.

"Vi que diste el pregón de las Fiestas del Pilar. ¿Pero le han puesto tu nombre a algo? Porque eso tocaría en algún momento", le pregunta Carolina Iglesias al cómico. "Yo preferiría que no le pusieran mi nombre a nada. Si le tienen que poner mi nombre a algo que se lo pongan a un Satisfyer. Que pongan "Coronafyer", bromea Coronas con la presentadora del programa.

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"Yo me siento muy alagado de haber dado el pregón de las Fiestas del Pilar. Lo hablaba el otro día con Raúl Cimas que ha hecho lo mismo pero en Albacete. El tío estaba flipando. Yo cuando dí el del Pilar ante más de 200.000 personas que coreaban mi apellido, a mí me dio un chasquis en la cabeza. Yo conocía Zaragoza porque fui a hacer la mili. Cuando fui a hacer la mili, te aseguro que el ambiente de la ciudad era otro totalmente distinto"