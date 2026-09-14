Nueva prórroga del erte del Parque de Atracciones de Zaragoza: los nuevos gestores siguen esperando el visto bueno judicial con la reapertura en el aire

Los más de 60 trabajadores del Parque de Atracciones de Zaragoza permanecerán en situación de erte un mes más, hasta el 31 de octubre, aunque este plazo podría variar en función de las circunstancias. El motivo es que el juzgado de lo Mercantil todavía no ha dado el visto bueno al acuerdo entre los que serán los nuevos gestores, el grupo argentino Fenix Entertainment (a través de la sociedad Moncayo Leisure) y la administración concursal de la anterior responsable, la empresa del empresario zaragozano Jesús Morte (PAZ SA), en liquidación desde el pasado mes de julio.

Hasta que no llegue ese ok judicial, Fenix no asumirá la gestión del complejo de ocio, que ha estado cerrado al público durante toda la temporada, a excepción de algunas comuniones que concluyeron el pasado 6 de junio. El grupo argentino, socio en primera instancia de Morte hasta que este comunicó su crac financiero, alcanzó un acuerdo con el administrador concursal, Alfredo Sánchez-Rubio, por un montante de 1,4 millones de euros, tal y como adelantó este diario.

Esa cifra se divide en 700.000 euros por los activos de Morte en el recinto (atracciones, mobiliario, etc.) y por su 20% en Moncayo Leisure, entre 300.000 y 350.000 por la puesta a punto del complejo para su reapertura y, clave para esta cuestión, otros 400.000 en concepto de subrogación de la plantilla. Es por esto último que se prorrogó inicialmente el expediente hasta el 30 de septiembre, con la vista puesta en una reapertura que se ha ido complicando por los plazos judiciales, con un agosto inhábil que impidió ratificar el acuerdo y el plazo de alegaciones que el juzgado ha dado a los acreedores de Morte, que expira precisamente el día 30.

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Pablo Ibáñez

Mientras, la reapertura del complejo de ocio es cada vez más complicada. Por si las moscas, Fenix (Moncayo) ha solicitado por escrito al consistorio un permiso para celebrar la OktoberFest de Pilares, aunque el tiempo apremia y es muy complicado llegar a tiempo. De conseguirlo, el Parque de Atracciones solo abriría este año para algunos eventos en octubre y noviembre (cancelando el erte si fuese necesario), como mucho con una o dos atracciones de forma simbólica. Será ya en marzo de 2027 cuando la plantilla se reincorpore con normalidad, de cara a la próxima temporada en la que se convivirá con las obras de renovación, tanto exteriores como interiores.