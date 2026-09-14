Las obras en la avenida Valencia de Zaragoza se retrasan: esta es la nueva fecha de finalización prevista

Las obras de la avenida Valencia, una de las principales arterias de Zaragoza que se están reformando, han sufrido una serie de complicaciones que no se contemplaban y que provocará un retraso de "aproximadamente dos o tres semanas". Así, si el plazo marcado inicialmente contemplaba su reapertura para enero o febrero de 2027, la fecha más probable ahora es el mes de marzo, tal y como ha anunciado el concejal de Urbanismo del ayuntamiento, Víctor Serrano.

En una entrevista en el programa Buenos Días Aragón, de Aragón TV, Serrano ha explicado que, en el transcurso de los trabajos, han surgido una serie de "vicisitudes" que tienen que ver con el estado de algunos de los colectores que se están renovando. "Estaban en pésimo estado, a diferencia de lo que se creía", ha resumido el edil popular. Cabe recordar que la intervención derivará en una avenida con aceras más anchas, una nueva plaza pública y carriles bici renovados, pero también se están actualizando todas las redes de saneamiento y abastecimiento, que es donde han aparecido los citados contratiempos.

Serrano también ha hecho un repaso por otras dos grandes intervenciones que se están llevando a cabo en estos momentos. En la plaza San Miguel, los tiempos siguen marcando la previa de Pilares como la fecha más probable para su reapertura. Con todo, el responsable de Urbanismo ha matizado que, cuando esta se produzca, faltarán algunos "detalles", como la reposición del arbolado o las zonas verdes, que llegarán "paulatinamente".

Estado de las obras de la plaza San Miguel de Zaragoza, en una imagen reciente. / Pablo Ibáñez

En su conjunto, ha dicho, la plaza estará totalmente concluida cuando finalice la obra en su conjunto, que incluye igualmente la reforma integral del Coso, cuyo fin está previsto para el primer trimestre del próximo año. En cualquier caso, ante las críticas vecinales que han surgido en las últimas semanas, Serrano ha reincidido en que no se trata de un retraso "sustancial", cifrándolo en "dos semanas" (en la zona aseguran que la fecha inicial era mayo) y motivándolo en los hallazgos arqueológicos que han aparecido al levantar la plaza.

La Romareda

Por último, el concejal ha reseñado que las obras de construcción de la nueva Romareda van en plazo. "Esta semana ya se empieza a dibujar cómo será el terreno de juego", ha aseverado Serrano, quien también ha defendido nuevamente la actuación del consistorio y la "transparencia" en lo referido a los ocho millones que la sociedad Nueva Romareda, de la que forman parte junto a la DGA y al propio Real Zaragoza, transfirió al club en concepto del naming del estadio.

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"Ocurre en todos los estadios, incluso en los municipales. Los derechos por el naming corresponden a quien juega, como pasa con el Dépor, el Celta o el Córdoba", ha suscrito, para después sentenciar que, en los acuerdos que se firmaron entre todas las partes (en un contrato que no se ha hecho público), se estableció que, de los diez millones que pagó Ibercaja por dar su nombre tanto al modular como a La Romareda, dos se los quedaba la sociedad (los del Ibercaja Estadio) y los otros ocho se los quedaba el Real Zaragoza. "Es un pago que no lo hace el ayuntamiento, ni siquiera la sociedad", ha concluido.