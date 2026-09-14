Urbanismo
Una promotora vasca hace oficial la compra de una parcela para levantar más de 200 viviendas en el barrio del AVE, en Zaragoza
La compañía ha formalizado la adquisición de la parcela adjudicada en junio
Naiz Homes, promotora inmobiliaria enfocada en el desarrollo de proyectos residenciales en ubicaciones estratégicas, con elevados estándares de calidad y valor arquitectónico, ha formalizado la adquisición de la parcela de más de 31.800 metros cuadrados situada en el barrio del AVE de Zaragoza, junto a la estación Delicias, que le fue adjudicada en junio de este año.
La operación, valorada en 25,9 millones de euros, permitirá la construcción de 234 viviendas libres y prevé una torre de 20 plantas y 60 metros de altura, complementada con otros tres bloques residenciales, en línea con el desarrollo urbano de la zona.
Enaut Saiz, socio de Naiz Homes, ha explicado que “es una gran satisfacción avanzar en un proyecto residencial de alta calidad en uno de los últimos grandes movimientos de comercialización de suelo en el entorno de la estación Delicias. Esta operación representa, además, un paso muy relevante en la estrategia de crecimiento de Naiz Homes y confirma nuestra apuesta por una ciudad con enorme potencial. Afrontamos este proyecto con la vocación de consolidar nuestra presencia en Zaragoza, donde seguimos analizando nuevas oportunidades de inversión”.
La adquisición de este suelo constituye, además, uno de los movimientos más relevantes en el ámbito residencial reciente del entorno de la estación Delicias, un área llamada a seguir ganando protagonismo en el desarrollo urbano de Zaragoza en los próximos años.
Sobre Naiz Homes
Naiz Homes es la promotora inmobiliaria de referencia en España enfocada a viviendas en ubicaciones estratégicas, con elevados estándares de calidad y valor arquitectónico. Con presencia en País Vasco, Madrid y Andalucía, la compañía sitúa en el centro de su filosofía la mejora de la calidad de vida gracias a una minuciosa atención al diseño arquitectónico, la concepción de zonas comunes excepcionales y la perfecta integración de sus edificios en el tejido urbano, enriqueciendo, a su vez, el valor y el carácter de cada entorno.
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