El recinto Expo en Zaragoza afronta un otoño decisivo para un 2027 histórico: la nueva CARTV, la fachada de la Torre del Agua y la plena ocupación en el horizonte

Hoy se cumplen 18 años del día en que la Expo de Zaragoza 2008 cerraba sus puertas al público. El 15 de septiembre, 24 horas después, se convertía en el primer día de su reconversión para que ese espacio de 25 hectáreas labrara su futuro reconvertido en parque empresarial y albergara otros usos, administrativos y lúdicos, que le convirtieran en «el nuevo centro de Zaragoza». Así lo definía su alcalde entonces, Juan Alberto Belloch, antes de saber que casi dos décadas después no ha logrado culminar esa transformación al 100% ni la plena ocupación de sus metros cuadrados. Pero está cada vez más cerca y se aproxima a ese escenario idílico para el que el año 2027 será decisivo, histórico para la ciudad si se acometen todos los trabajos que hay previstos y para los que será necesario afrontar un otoño clave para su éxito.

Empezando por el próximo mes de octubre, un hito determinante por tener que afrontar el proceso de adjudicación de dos proyectos fundamentales: la construcción de la futura sede de la televisión y radio autonómicas –la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, (CARTV)–, que ocupará 15.000 metros cuadrados en uno de los cacahuetes libres (el número 3), y las obras para dotar a la Torre del Agua de una fachada digital y una iluminación icónica que permitan tenerla terminada en el plazo ya fijado por el Gobierno aragonés, «febrero de 2028».

Son dos concursos públicos determinantes para aproximarse a esa plena ocupación, aunque esta ya está «por encima del 95%» en el recinto de Ranillas. El primero «ya tiene el proyecto redactado y solo falta licitar las obras» para que puedan iniciarse «a principios del próximo año», probablemente en enero o febrero. El segundo acumula más de un año de demora, un retraso por el que «se va a encarecer» la ejecución sobre un presupuesto que era ya de más de 6 millones en 2025 pero que acabó declarándose desierto por la exclusión de las tres empresas que pujaron. Ahora volverá a salir a concurso y «si todo va bien podrá empezarse las obras en enero o febrero», casi al mismo tiempo que terminan los trabajos de reconversión del edificio que ya se están acometiendo en el interior.

El Pabellón de Aragón en la Expo será la futura sede en Zaragoza de la Agencia Estatal de Salud Pública / Jaime Galindo

Así lo asegura a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN Pedro Sas, el director gerente de Expo Zaragoza Empresarial, la empresa pública que se encargará de todas las obras decisivas en ese 2027 que se prevé histórico en Ranillas. Porque a estos dos proyectos también se suma otro, el de las obras que acondicionarán otro cacahuete (el número 4) de 10.000 metros cuadrados donde se instalará una universidad privada, The Power University, cuyas obras deberían licitarse «a lo largo de 2027» pero están condicionadas a que el ministerio dé el visto bueno a su implantación. «El proyecto constructivo estáprácticamente redactado» y aunque no ha trascendido la cuantía, hay dinero suficiente para poder acometer los trabajos el año próximo, una opción que no se descarta en Expo Zaragoza Empresarial.

La Agencia Estatal de Salud Pública

Otro de los proyectos que debería despegar el próximo año, y quizá se pueda licitar antes de finalizar 2026, es la reconversión del Pabellón de Aragón para su futuro como Agencia Estatal de Salud Pública, una obra valorada en unos 20 millones de euros pero a la que todavía le falta un proyecto constructivo que redactar antes de licitar los trabajos. Sin embargo, estos durarán 2 o 3 años y la DGA quiere estrenar el nuevo edificio en 203o, por lo que deberían comenzar antes de finalizar el próximo 2027 o principios de 2028 para llegar a tiempo y cumplir el plazo dado al Ministerio de Sanidad.

Este proyecto está en una fase muy inicial, de hecho la semana pasada se produjeron los primeros contactos entre la DGA y el ministerio para su creación, aunque lo más urgente es habilitar el espacio que ocupará la agencia estatal de forma provisional en Ranillas, ya el próximo año, con unos 800 metros cuadrados. Pues bien, estos ya están construidos. Son dos opciones las que se barajan para ello: el espacio liberado por la antigua Consejería de Universidad, ahora integrada en el departamento de Educación, o parte de los 2.000 metros cuadrados que el propio Gobierno autonómico se guardó como reserva de los cerca de 8.000 que hoy están ya construidos y disponibles para otros usos. 2027 será, así, el año del aterrizaje de la futura Agencia de Salud Pública y el inicio de la transformación del Pabellón de Aragón, un icono de la Expo que acumula 18 años de desuso en Ranillas.

Con todo esto por afrontar, el recinto Expo conseguiría llenar 25.000 metros cuadrados más con los dos cacahuetes a transformar y le quedarían otros dos, con unos 10.000 metros cuadrados cada uno. Aunque esto puede cambiar en poco tiempo. Uno de ellos, el número 5, que es el que está más próximo al Palacio de Congresos, tiene una propuesta encima de la mesa que está en estudio, una iniciativa privada que se está analizando y que no ha trascendido ningún detalle para que no se ponga en peligro. El otro, el número 2, se pensó en su día para una posible ampliación futura de la Ciudad de la Justicia (está pegado al cacahuete que aloja juzgados ya, el número 1) pero «de momento no hay ninguna petición al respecto». Así que seguirá a la espera.

El futuro del Pabellón de España

Solo faltaría por darle salida al Pabellón de España, que depende del Gobierno central y que, aunque ya manifestó que tenía un proyecto en cartera, nunca se ha desvelado cuál podría ser su uso ni qué plazos se manejan para llevar a cabo su reconversión. Tampoco tienen noticias de ello en Expo Zaragoza Empresarial ni en la DGA, que ha pedido dos veces por escrito la cesión del edificio al Ejecutivo central y las dos se le ha denegado.

Pabellón de España. / Laura Trives

Con todo, ¿qué espacio hay disponible en Ranillas para albergar nuevas empresas? Según la sociedad pública que gestiona el recinto, actualmente hay «disponibles unos 8.000 metros cuadrados ya construidos» como oficinas, de los cuales «la mitad ya están reservados», asegura Sas. Además de los 2.000 metros cuadrados antes mencionados que están en manos de la DGA para posibles usos, hay «una empresa» que tiene «otros 1.500». El resto están en el mercado, para alquilarlos al precio que marca este y que cada día se está revalorizando al alza por una porcentaje de ocupación que seguirá creciendo en los próximos tres años. Un objetivo que el día que acabó la Expo de 2008 se soñó para tenerlo mucho antes pero que el tiempo ha demostrado que lograrlo no era una quimera.