Royo (PSOE) exige convocar la comisión bilateral de Zaragoza con el Gobierno de Aragón y actualizar la financiación

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Horacio Royo, ha exigido a la alcaldesa, Natalia Chueca, que convoque la Comisión Bilateral con el Gobierno de Aragón porque la última tuvo lugar hace casi tres años y además hay que actualizar la financiación que aporta el Ejecutivo autonómico al principal consistorio de la comunidad aragonesa, que ha calculado tiene un desfase de tres millones anuales.

Royo ha citado que se precisa acometer la refinanciación del Fondo de Capitalidad, que supone destinar al Ayuntamiento de Zaragoza 8 millones de euros, cuando tendrían que ser 9 millones, que es un millón mas, el equivalente a climatizar 3 colegios.

Por otro lado, el convenio económico financiero por el que se sufraga la ejecución de las competencias impropias se ha renovado en 2025, pero "incumple la Ley de Capitalidad" porque dice que se aumente al menos en 1,5 millones en su vigencia y en 2029 el Ayuntamiento de Zaragoza debería recibir 26 millones, pero "serán 24 millones", dos millones menos que sumado al millón anterior hacen un sumatorio de 3 millones de euros anuales de pérdida.

En rueda de prensa, Royo ha cargado contra la "indolencia" del PP para abordar la Comisión Bilateral porque en tres años del Gobierno de Aragón presidido por Jorge Azcón "solo se ha reunido en diciembre de 2023", lo que "contrasta con la insistencia permanente del Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento de Zaragoza por "buscar la confrontación con otras instituciones".

Hipocresía

A su parecer, el no convocar a este órgano "pone al desnudo la hipocresía del PP que busca la confrontación y que entre ellos son incapaces de plantear nada". Royo ha comentado que en 2015 al salir el PP del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza recibía la cifra de 7,5 millones de euros; en 2023, cuando el PSOE termina su legislatura se destinaban 44,8 millones de euros y con el Gobierno de Azcón la cuantía "se reduce a 39 millones".

Asimismo, Royo se ha referido a la depuración que "se ha postergado cuando Azcón en su etapa de alcalde defendía que se recibiera la inversión equivalente a la recaudación del Impuesto de Contaminación de Aguas (ICA), que es el 60 por ciento. Además, dijo entonces que el Plan de Saneamiento y Depuración era "ridículo, pero en todo este tiempo no ha modificado en una coma", le ha afeado.

La respuesta del PP

El concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, ha pedido al concejal del PSOE, Horacio Royo, que "deje de leer los argumentarios que pasa Moncloa y que pise más la calle antes de mentir" en repuesta a las críticas por la falta de convocatoria de la comisión bilateral, el desfase de financiación del Gobierno de Aragón al consistorio zaragozanos y la falta de proyectos impulsados por el Ejecutivo autonómico a la ciudad.

"El Gobierno de Jorge Azcón está presente, entre otras transformaciones de la ciudad, en la renaturalización del Río Huerva, en La Nueva Romareda o en una política de vivienda pública que es ya visible más de 3.500 viviendas impulsadas en solo tres años frente a las cero que hizo el Gobierno del socialista Javier Lambán en ocho años", ha comparado Lorén.

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Asimismo, Lorén ha destacado la colaboración bilateral entre ambas instituciones también en materia social como "el servicio de ayuda a domicilio o la teleasistencia a dependientes". Lorén le ha instado al PSOE que "lea más la prensa" antes de afirmar que Azcón "abandona" a Zaragoza cuando, por ejemplo, este diario ha publicado este lunes que el Gobierno de Azcón proyecta otros dos colegios y un nuevo instituto en Arcosur, que se une al centro de salud que se anunció hace unos meses.