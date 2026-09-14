Así se transforman los barrios de Zaragoza: la ciudad se envejece y la vivienda se encarece

Zaragoza sigue creciendo y así han querido siempre sus responsables que siga siendo, como si crecer fuera una virtud por sí misma. En la última década, la capital aragonesa ha logrado superar la barrera de los 700.000 habitantes y ha superado al municipio de Sevilla en población (que no a su área de influencia). En este proceso, hay barrios que se han ensanchado más y distritos que han cambiado menos, aunque entre los indicadores que sirven para medir cómo evoluciona una urbe hay uno que se lleva la palma en lo que a comparación se refiere: el precio de la vivienda. En algunos barrios el encarecimiento del metro cuadrado ha sido de casi un 120% en la última década.

Por partes. La población es uno de los indicadores más relevantes a la hora de medir el cambio y la transformación de los barrios y en el caso de Zaragoza casi todos han experimentado un aumento de vecinos censados si se comparan los datos de 2016 con los de 2026. Entre los que más han crecido está el Distrito Sur, que en 2017, cuando nació administrativamente, contaba con unos 36.000 habitantes. Ahora son más de 43.705 y creciendo, puesto que la gigantesca bolsa de suelo que hay en barrios como Arcosur empujan constantemente hacia arriba la población total. Le siguen otros distritos cercanos como Miralbueno, que aunque solo ha ganado 2.000 vecinos, porcentualmente suponen un peso importante al pasar de 12.649 vecinos en 2016 a 14.683 a 1 de enero de 2026; y Oliver-Valdefierro, que ha pasado de 29.829 a 34.870 en ese mismo lapso temporal. También ha crecido mucho Torrero-La Paz, que cuenta ahora con 6.400 vecinos más que hace una década debido la llega de Parque Venecia. Por contra, en distritos que también cuentan con nuevos desarrollos, como es La Almozara con el barrio del AVE apenas se ha notado el aumento poblacional, lo que hace pensar que los vecinos que han llegado nuevos han sustituido a otros que se han ido. En términos absolutos, solo hay uno que pierde población significativamente: Actur-Rey Fernando, que cae de los 59.346 vecinos a los 55.151.

Los barrios que más crecen son también los que más han cambiado y se han transformado. Que le pregunten sino a los vecinos de las zonas viejas del Oliver sobre las manzanas de nueva construcción que han mutado el paisaje de sus calles, que cada vez están más envejecidas. Y es que otro de los indicadores que muestran la evolución de los barrios es la edad media de sus habitantes: casi todos son más viejos ahora que hace una década, lo que indica que no hay relevo generacional.

Envejecimiento

Entre los barrios que más han visto envejecida su edad media está Actur-Rey Fernando, cuyos vecinos tienen de media entre cinco y seis años más que hace una década (45 años ellos y 47 ellas). También son más mayores distritos que hace tiempo que no crecen como Santa Isabel (entre tres y cuatro años más) y El Rabal (tres más). Entre los más jóvenes destacan Distrito Sur (35 años de media) y Torrero-La Paz, de nuevo debido al impulso de Parque Venecia, que en diez años ha conseguido que su edad media baje un año hasta los 41 años para los hombres y los 44 para las mujeres (ellas viven más, de ahí que la media sea siempre más alta).

Lo que sí aumenta en casi todos los distritos, casi sin excepción, es el porcentaje de población migrante, ya que uno de los secretos de Zaragoza a la hora de crecer está siendo precisamente la llegada de extranjeros hasta la capital aragonesa. Salvo en Distrito Sur, donde los no españoles siguen siendo un 5% del total de los vecinos, mismo porcentaje que hace una década, en el resto suben. Lidera Delicias, con un 29% de residentes nacidos fuera de las fronteras españolas, lo que supone un aumento de seis puntos porcentuales en diez años.

En el Casco Histórico ocurre algo similar, ya que se ha pasado de un 23,6% de población extranjera en 2016 a un 27%. Otros distritos que superan el 20% son San José, con un 21% de vecinos migrantes (frente al 17,8% de 2016) y Las Fuentes, con un 23% (17,6% en 2016).

Los precios

Además del urbanismo o del origen de sus vecinos, la renta es el factor que más diferencia unos distritos de otros. Aquí no se puede comparar la evolución en los últimos 10 años porque no existen datos tan recientes, aunque si se ponen a un lado los datos de renta media por persona de 2017 y los de 2022 que ofrece Ebrópolis se observa que la progresión ha sido similar: la Margen Izquierda es la zona que más se ha enriquecido en ese periodo de tiempo (+19,4%), llegando a los 14.778 euros mientras que el Centro y Delicias los que menos han visto aumentar su poder adquisitivo (+14,6%). La diferencia es que el Centro es el distrito más rico, con 21.368 euros de renta media por persona y Delicias, de los más pobres, con 13.566 euros.

El aumento porcentual de la renta media contrasta y mucho con la evolución que ha seguido el precio de la vivienda, tanto en venta como en alquiler. Y es que se da, además, una paradoja: es en los barrios populares, con parques residenciales más envejecidos, donde más ha crecido el precio. Es decir, porcentualmente, han subido mucho más las casas más baratas que las caras.

Así, en distritos como Delicias y Las Fuentes ha crecido en una década casi en un 120%, pasando de los 1.022 y los 966 euros el metro cuadrado de venta, respectivamente, a los 2.242 y los 2.171 euros. Pero es que en los barrios en los que menos ha subido el precio, los aumentos superan también el 50%, como ocurre en Casablanca, donde un piso pasó de costar 1.582 euros el metro cuadrado en agosto de 2016 a 2.405 euros este año, según datos del portal inmobiliario Idealista.

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Ocurre lo mismo con los precios medios del alquiler. Las Fuentes, Torrero-La Paz y San José son los distritos en los que más ha crecido el precio medio del metro cuadrado. Hace 10 años, en estos tres barrios la media era de 6,1€ el metro, por lo que un piso de 65 metros se podía alquilar por unos 400 euros. Hoy en estos tres distritos populares el precio supera los 12,2 euros el metro cuadrado: justo el doble. La ciudad cambia y lo que cuesta vivir en ella, más.