La DGT lo confirma: los coches sin conductor llegarán a Zaragoza en 2027

Desde hace años que se han hecho virales en redes sociales imágenes llegadas desde otros continentes, como Asia o América, de clientes de ciertas VTCs o empresas viendo cómo les llevaban a sus destinos coches sin conductor. La sensación de sorpresa e incluso miedo era palpable entre estas personas que se montaban a estos 'vehículos fantasmas', que veían como de la absoluta nada el volante se movía con total normalidad. Pues bien, esta imagen se podrá ver próximamente en toda España y Zaragoza.

La llegada de estos vehículos autónomos para el próximo 2027 se encuentra todavía en fase de pruebas, aunque el proyecto avanza ya hacia un nivel 4 de automatización, dentro de una escala que comprende desde el nivel 0 hasta el 5. Este grado permite que el coche pueda realizar la conducción sin intervención humana, aunque siempre dentro de unas condiciones y unos límites previamente establecidos. Si los plazos avanzan según lo previsto, en apenas unas semanas podrían comenzar a verse algunos de estos vehículos por las calles.

Para que puedan circular de forma autónoma será necesario realizar previamente un mapeo de las ciudades en las que vayan a operar. Los coches estarán equipados además con diferentes sistemas y sensores capaces de controlar su entorno en 360 grados, una tecnología que les permitirá detectar obstáculos, peatones y otros vehículos, además de decidir cuándo deben acelerar o frenar.

Precisamente ahí reside una de las principales diferencias entre los dos niveles más avanzados de conducción autónoma. Con el nivel 4, el vehículo tiene todavía unos límites geográficos o de funcionamiento y únicamente puede desplazarse de manera autónoma por aquellos espacios para los que ha sido preparado. Es decir, no tendrá libertad para abandonar por su cuenta la zona previamente delimitada.

La situación cambiaría con la llegada del nivel 5, el máximo grado de automatización. Entonces estos coches podrían desplazarse de forma autónoma prácticamente por cualquier lugar, sin estar condicionados por ese perímetro previo. Sin embargo, ese escenario todavía queda lejos. Según las previsiones manejadas, este último nivel, según ha informado la Cadena COPE, "no va a ser a corto ni a medio plazo", por lo que habrá que esperar más tiempo hasta alcanzar una autonomía total.

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Madrid será previsiblemente una de las ciudades donde más presencia tengan durante esta primera etapa y podría llegar a incorporar alrededor de una veintena de vehículos. En el caso de Zaragoza, por el momento, todavía no se ha concretado el número de unidades que podrían circular. Lo que sí empieza a dibujarse es un escenario hasta hace no demasiado propio de la ciencia ficción: coches recorriendo las calles de la capital aragonesa sin nadie sentado al volante.