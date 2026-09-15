Estos son los plazos de las seis grandes obras que hay en marcha en Zaragoza: tres de ellas van con retraso

Seis grandes obras en marcha, tres de ellas en un radio de apenas un kilómetro. Esa es la imagen con la que Zaragoza ha comenzado el curso escolar, en un año que además es preelectoral y que tiene como protagonista principal a una piqueta que se va a mantener en el día a día de los zaragozanos durante lo que queda de 2026 y buena parte de 2027. Los plazos, muy ajustados, rivalizan con los contratiempos habituales de este tipo de intervenciones, sobre todo teniendo en cuenta que, más allá de la parte estética, están renovando sus entrañas. Es decir, las redes de saneamiento y abastecimiento que, en muchos casos, llevaban décadas obsoletas.

Una complejidad que, por lo pronto, supone que tres de esas seis grandes obras, precisamente las que ocupan ese radio de un kilómetro en el centro de la ciudad (el triángulo del Portillo, avenida Valencia y la urbanización de la plaza San Miguel), acumulen varias semanas de retraso por motivos muy distintos. Mientras, este lunes dieron inicio los trabajos de la primera fase de la reforma integral de la calle Doctor Iranzo, arteria principal en Las Fuentes, que se suma así a un listado en el que también aparecen la universitaria Pedro Cerbuna y la renaturalización de las obras del Huerva, que ha ido afectando a varias calles de su extenso entorno.

En total, estas seis intervenciones suponen una inversión, en base a las últimas actualizaciones, cercana a los 90 millones de euros, si bien los dos proyectos de más envergadura, el Huerva y el Portillo, cuentan con una importante aportación de administraciones externas, pero igualmente públicas, a las arcas municipales.

En cuanto a los plazos, la fecha marcada en rojo en los calendarios de la plaza del Pilar es la próxima primavera, con el 30 de marzo como último día hábil para poder inaugurar y reivindicar cualquier logro del actual Gobierno municipal de Natalia Chueca, si bien es cierto que, hasta los comicios del 23 de mayo, se podrán poner en servicio las obras que concluyan, lo que de facto también es una inauguración.

Avenida Valencia

La última en sumarse al listado de las obras que van con retraso ha sido la avenida Valencia. Con un presupuesto de 6,6 millones de euros, los trabajos empezaron a mediados de enero y debían concluir en 12 meses. Es decir, entre finales de enero y principios de febrero de 2027. Pero una serie de "vicisitudes" detectadas al levantar el asfalto en algunos colectores ya fija marzo como la fecha más probable para su estreno, pese a que en el consistorio no pierden la esperanza de poder recuperar parte del tiempo perdido.

Estado de las obras de la avenida Valencia, este lunes. / Jaime Galindo

"Estaban (los colectores) en pésimo estado, a diferencia de lo que se creía", resumía este lunes el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, en una entrevista en el programa Buenos Días Aragón, de Aragón TV, que ha datado los retrasos acumulados en "dos o tres semanas".

El Portillo

La reurbanización del triángulo del Portillo está siendo, sin duda, el principal dolor de cabeza para los zaragozanos. A apenas unos metros de la avenida Valencia, esta obra, que se ha logrado desatascar tras dos décadas en el cajón de Zaragoza Alta Velocidad (sociedad participada al 50% por Adif, al 25% por el consistorio y al 25% por la DGA), se traducirá en la renovación del parque central, sí, pero sobre todo en la reforma de la avenida Anselmo Clavé y, en el otro extremo, en la creación de otra gran avenida de tres carriles, la antigua calle Escoriaza y Fabro.

Obras en el entorno del Portillo, en Zaragoza, este lunes. / Jaime Galindo

Pero la tardanza de Adif en firmar un permiso, primero, y la complejidad surgida tras detectar el organismo estatal la imperiosa necesidad de impermeabilizar el cajón ferroviario, por donde pasa el tren, ha elevado el coste del proyecto en casi seis millones, hasta los 37,4, repercutiendo en los tiempos. En este caso, la obra en su conjunto debería concluir en febrero, pero ahora las previsiones hablan de inaugurar las dos avenidas en abril y la nueva glorieta de los Zagríes en verano, con retrasos también en el parque central.

San Miguel y el Coso

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Zaragoza insisten en que la obra del Coso y la plaza San Miguel, con una inversión de 7,2 millones, no lleva retrasos sustanciales si se aborda con una perspectiva conjunta. Si bien se esperaba que se concluyese para principios de 2027, marzo es ahora el mes más probable para poder inaugurarse por completo. Los principales contratiempos (hallazgos arqueológicos, meteorología adversa...) han aparecido en San Miguel, cuya urbanización debería haber concluido en junio. Lo hará este mes o a principios de octubre, antes de Pilares.

En plazo

Los trabajos que, por el momento, siguen en plazo, son los que responden a las tres obras restantes. La más importante es la del Huerva, con una inversión superior a los 30 millones (la DGA asume 20 y los fondos europeos otros cinco). El primer tramo en inaugurarse será el que va desde el puente de Miguel Servet hasta la desembocadura en el Ebro, previsto para diciembre, mientras que el otro trayecto (Parque Grande-Gran Vía) hará lo propio también en marzo de 2027.

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A su vez, este lunes han comenzado los trabajos de la primera fase de las obras en la calle Doctor Iranzo, entre Cardenal Cisneros y Compromiso de Caspe. Esta intervención municipal (3,7 millones) deberá estar concluida en mayo de 2027, cuando empezará la segunda parte de los trabajos. Mientras, la arteria universitaria por antonomasia, Pedro Cerbuna, mantiene su inauguración programada para febrero.