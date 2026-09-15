El Gobierno de Aragón da la razón a un ciudadano y abre la puerta a que todos los BIC puedan visitarse gratis cuatro veces al mes

El palacio de La Aljafería de Zaragoza tendrá que poder visitarse gratis cuatro veces al mes. Así lo ha admitido el Gobierno de Aragón tras enmendarse a sí mismo y tras estimar un recurso de alzada presentado por un ingeniero industrial zaragozano que lleva tiempo intentando que se cumpla en la comunidad la ley estatal de Patrimonio Histórico Español. Estas establece precisamente que se deben garantizar cuatro visitas mensuales gratuitas a todos los Bienes de Interés Cultural. En esta misma línea, un informe de la dirección general de Desarrollo Estatutario de la DGA abre la puerta precisamente a que esos recorridos sin coste se extiendan no solo al palacio que es sede de las Cortes de Aragón, sino a todos los monumentos catalogados de esa categoría.

La lucha de este ciudadano viene de largo y en su pugna legal con la Administración han sido unas cuantas las veces en las que ha exigido el cumplimiento de esa ley estatal, que lleva vigente desde 1985 y que en su artículo 13.2 dice: "Los propietarios y, en su caso, los titulares de derechos reales sobre tales bienes, o quienes los posean por cualquier título, están obligados a permitir y facilitar [...] su visita pública, en las condiciones de gratuidad que se determinen reglamentariamente, al menos cuatro días al mes, en días y horas previamente señalados".

¿Y por qué no se cumplía este artículo de una ley estatal hasta ahora? Porque la ley autonómica de Patrimonio no recoge el término gratuidad, solo se refiere a que se permitirá "la visita pública", sin mencionar nada sobre si se debe cobrar o no. Esa diferencia entre ambas normas, la de Aragón y la Estatal, ha supuesto que distintos servicios y departamentos del Gobierno de Aragón hayan llegado a desdecirse los unos a los otros. En 2024, tras recibir una queja de este mismo ingeniero zaragozano, el departamento de Cultura llegó a pedir a la empresa pública que gestiona el Castillo de Loarre y los monasterios nuevo y viejo de San Juan de la Peña, la Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, que pende de la consejería de Turismo de la propia DGA. Pero desde Turismo respondieron a Cultura con un no, entre otras cosas, por el riesgo de colapso de las carreteras.

Un lío normativo

Desde entonces, este ciudadano no ha cejado en su empeño y ha ido presentando distintos recursos solicitando la apertura de distintos BIC de forma gratuita cuatro veces al mes. El último monumento que terminó protagonizando uno de sus escritos fue La Aljafería, hace ya unos cuantos meses, y esta vez su insistencia ha tenido sus frutos. Fue en febrero cuando este ingeniero presentó el primer escrito ante la dirección general de Patrimonio Cultural, entonces en manos de Gloria Pérez (PAR), para pedir que se adoptasen "las medidas necesarias para ampliar el régimen de visitas al palacio de La Aljafería".

En abril, Pérez firmó un expediente desestimando esta solicitud ciudadana defendiendo que la normativa autonómica prima sobre la estatal al tener transferidas Aragón las competencias en materia de Cultura. Ante aquella negativa, este ciudadano presentó un recurso de alzada ante la nueva consejera de Cultura, la también vicepresidenta Mar Vaquero, que firmó el expediente con la respuesta el pasado 4 de septiembre. ¿El contenido? El Gobierno de Aragón estimaba la petición de este ingeniero y le daba la razón después de dos años de vaivenes y debates sobre la interpretación de la normativa sobre Patrimonio.

El palacio de la Aljafería, en una imagen de este verano. / Josema Molina

En su respuesta, el Gobierno de Aragón reconoce que "existe un conflicto normativo" entre la ley del Patrimonio Cultural Aragonés y la ley de Patrimonio Histórico Español "en tanto que ambas normas regulan el régimen de visitas de un Bien de Interés Cultural, en este caso, el palacio de La Aljafería". Y para tomar una decisión se basa en un informe de la dirección general de Cultura y Patrimonio Cultural, ahora en manos de Pedro Olloqui, y en otro de la dirección general de Desarrollo Estatutario. Ambos, aunque con matices con respecto a los argumentos utilizados, llegan a la misma conclusión: al ser más favorecedora la normativa estatal, esta es la que debe primar sobre la autonómica en lo que al régimen de visitas se refiere.

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"La ley del Patrimonio Histórico Español constituye un mínimo que debe respetar la legislación y ejecución autonómica", dice el escrito remitido por el director general de Desarrollo Estatutario del Gobierno de Aragón, que va todavía más allá: para mayor seguridad jurídica, sería conveniente adecuar el literal aragonés al mínimo vinculante estatal", lo que supondría que no solo ya La Aljafería, sino todos los BICs de la comunidad, también los que son propiedad de la Iglesia, puedan visitarse gratis durante cuatro días al mes. No obstante, la orden de la consejería de Cultura se refiere solo al palacio de las Cortes.