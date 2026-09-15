Gran Vía como espejo: las obras, un factor más en la transformación de la identidad comercial de Zaragoza

La identidad comercial de Zaragoza, como la de otras grandes ciudades del país, ha cambiado radicalmente en las dos últimas décadas. El comercio minorista tradicional deja paso a las grandes cadenas y franquicias que ofrecen un tipo de servicios que poco tienen que ver con los que copaban las principales calles de la capital aragonesa a principios de siglo. Especialmente, las más céntricas, que han sufrido una transformación que responde a multitud de factores, desde el paseo Independencia hasta la calle Alfonso pasando por Gran Vía. Uno de ellos, muy de actualidad, son las consecuencias de las obras, que terminan afectando por motivos obvios al día a día de los comercios más modestos.

Precisamente, este 2026 se han cumplido 15 años de una intervención que cambió para siempre Zaragoza, la inauguración de la primera parte de la línea 1 del tranvía. A su paso por Gran Vía, punto hasta el que llegaba en aquel no tan lejano 2011 desde Valdespartera, la recuperación del bulevar central y la mejoría del tráfico, con un único carril por sentido, dieron más espacio al peatón, lo que en principio debería redundar en beneficio de los comerciantes. Pero no todos pudieron aguantar aquellos 19 meses de obras, máxime en un momento marcado por la crisis económica que se se dejó notar en la ciudad de forma inmediata tras el fin de la Expo 2008.

Así lo recuerdan desde la Federación de Empresarios del Comercio de Zaragoza (Fecom), organización adscrita a Cepyme. Su gerente, Aurora Sáchez, reconoce que, en el largo plazo, este tipo de obras son positivas, pero matiza que "eso no significa que sea bueno para el comercio de proximidad". En el caso de Gran Vía, recuerda, cerraron cerca de una decena de comercios minoristas, casi 30 si se incluyen en el análisis las calles perpendiculares.

Zaragozanos paseando por las aceras laterales de Gran Vía, la pasada semana. / Pablo Ibáñez

Cuando se inauguró la línea 1 del tranvía, había cinco locales vacíos, y en 2021, ampliando el espectro a todo el área de influencia Gran Vía-Sagasta, había 53 locales disponibles. Una comparación que, pese a no ser directa (al abarcar también el paseo colindante), permite apreciar la magnitud del cambio. En Aragón, amplían desde Fecom, se estima una reducción aproximada del 20% del comercio tradicional en la última década.

El momento actual

Llevándolo al momento acual, Sáchez se detiene en otra de las grandes intervenciones que se están ejecutando en este momento en el centro de la ciudad. En este caso, en la plaza San Miguel. Las plataformas vecinales han contabilizado en las últimas semanas seis cierres de comercios (pese a que desde el Gobierno municipal del PP han replicado que cuatro de ellas ya habían cerrado antes del comienzo de las obras).

Si bien son negocios con distintos enfoques y circunstancias, desde el tejido vecinal encuentran relación, directa o indirecta, con las obras. Por ejemplo, en La Botica, "que intentó traspasarse por jubilación y finalmente ha cerrado, con las obras en marcha, sin que fructificase esa opción". Goxua, una pequeña tienda de ropa infantil y de bebés, cerró, según los vecinos, "cuando se publicó la memoria de las obras, debido a la incertidumbre que tenía en dos campañas navideñas". Otros establecimientos, como el bar Elementos, han recurrido a la figura del erte durante el mes de agosto al verse obligados a cerrar por quedarse sin espacio para la terraza.

Estado de las obras de la plaza San Miguel de Zaragoza, a finales de agosto. / Pablo Ibáñez

Más allá de las casuísticas particulares de cada comercio, Sáchez sí detecta un patrón que se repite en las grandes capitales. Una "homogeneización" que va ligada a la "modernización" de las ciudades como Zaragoza. "He estado este verano en Málaga y era muy complicado encontrar negocios de los de toda la vida, por ejemplo para comprar ropa. Y vas a Madrid y te encuentras las mismas tiendas que en Zaragoza", argumenta.

Modelo de ciudad

Es por ello que, dice la gerente de Fecom, conviene "llevar a cabo un estudio serio sobre qué modelo de ciudad queremos". "Hay que encontrar la forma de que el comercio de proximidad resurja, porque es necesario", incide. Y es que, recuerda, las obras son solo uno más de los múltiples factores que pueden llevar al cierre a un establecimiento. "En Gran Vía quedan dos o tres tiendas previas al tranvía a las que les ha costado Dios y ayuda sobrevivir".

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"Es un equilibrio difícil, porque estamos hablando de familias que dependen de ellos", analiza Sáchez, que critica la "falta de consecuencias" cuando hay atrasos en una obra, lo que incluye en un cóctel que mezcla con "el comercio online o el auge de los centros comerciales, que somos la ciudad donde más hay". "Quien sobrevive es un superhéroe", sentencia.