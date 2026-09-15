Comercio local
Dos negocios históricos que han vivido el cambio de la Gran Vía: "Hay más afluencia en la calle y en los comercios"
La modernización de esta arteria la ha consolidado como un eje estratégico en la capital aragonesa, aunque plantea retos significativos para la supervivencia del comercio tradicional de la zona
La Gran Vía de Zaragoza ha experimentado en los últimos quince años una de las transformaciones urbanas y comerciales más intensas de su historia. La llegada del tranvía, la ampliación de la peatonalización y la renovación de los espacios públicos han cambiado la fisionomía de una de las principales arterias de la ciudad. Sin embargo, detrás de esa modernización continúan conviviendo experiencias muy distintas, desde negocios centenarios hasta nuevas oportunidades que tratan de mantener la identidad de la avenida.
Desde Sastrería Justo Gimeno muestran el lado más antiguo del comercio en Gran Vía. Gabriel Gimeno, tercera generación de la empresa, reconoce el cambio que significó el tranvía en la zona. "Desde que llegó el tranvía viene mucha más gente de todos los puntos de Zaragoza. Además de nuestra clientela fija, hemos notado ese aumento de afluencia tanto en la calle como en los comercios", explica Gabriel. Su estrategia para resistir a los cambios en el corazón de la capital aragonesa ha consistido en mantener una identidad propia frente al avance de las franquicias: "Hemos seguido una línea fija, de hacer las cosas intentando hacerlas bien y con un gusto muy determinado. Es un gusto clásico".
El negocio conserva la guía clásica que marcó su fundador, pero adaptándose a las demandas actuales: "La ropa, aunque sea clásica, ha de ser siempre muy actual. Basándonos en la calidad, en hacer las cosas bien y con materiales muy buenos". Aun así, reconocen el aumento de las franquicias y la competencia de los centros comerciales frente al comercio de proximidad, pero confían en que su apuesta por la calidad y la atención personalizada les permita mantenerse.
Aunque toda esta historia tiene también una parte menos bonita. Para Jorge Bergua, gerente del Hotel Gran Vía, el periodo más complicado desde que comenzó en este establecimiento fue el final de la Expo 2008 y el inicio de las obras del tranvía. "Fue lo más duro que recuerdo haber vivido como jefe de este hotel. Teníamos media docena de palas picando las aceras y la avenida levantada completamente. Hubo momentos en los que solo teníamos dos huéspedes", relata el gerente. Pero con la finalización de las obras el tranvía les devolvió todo lo que les había quitado.
La conexión con distintos puntos de Zaragoza y la proximidad a las estaciones de la ciudad convirtió este punto en uno de los mejores de la capital. "Muchos turistas que vienen buscan ante todo la línea del tranvía, como cuando se va a Madrid o Barcelona que buscan el metro. Ahora se ha vuelto la columna central de la ciudad", explica Jorge. La mejora de la conectividad ha beneficiado especialmente al sector hotelero y de la restauración gracias a su gran atractivo, pero también a los negocios de proximidad que sobreviven al auge de las franquicias, que cada vez aumentan su terreno en este sector.
Ambas perspectivas coinciden en que Gran Vía sigue siendo un punto estratégico de Zaragoza, aunque discrepan sobre el balance de los últimos quince años. El tranvía ha mejorado la conexión y ha aumentado el paso de viandantes, la peatonalización ha hecho la avenida más transitable, pero la movilidad no siempre ha implicado la actividad comercial. Entre la modernización y la pérdida de identidad, la avenida afronta el reto de conservar el negocio de toda la vida que todavía permanece abierto.
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