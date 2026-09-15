Convenio con el ministerio
Nuevo paso del VioGén en Zaragoza: la formación para los agentes de la Policía Local comenzará después de Pilares
El tribunal ultima el proceso de selección de los ocho agentes que compondrán la Unidad Égida, que se pondrá en marcha a finales de año o principios de 2027
Los agentes de la Policía Local de Zaragoza que sean seleccionados para formar parte de la Unidad Égida, la cual confirmará la adhesión de la capital aragonesa al sistema VioGén, comenzarán su período de formación una vez concluyan las Fiestas del Pilar, siendo instruidos por la UFAM, unidad de la Policía Nacional. Así lo ha anunciado este martes la alcaldesa, Natalia Chueca, durante la inauguración de la comisaría del Parque Bruil. Chueca ha explicado que, en estos momentos, están rematando el "proceso de selección" para una unidad que tenía ocho plazas convocadas y para la que se presentaron nueve policías.
Precisamente, este mismo martes los sindicatos han emitido un comunicado exigiendo a Chueca información sobre el resultado de la selección, teniendo en cuenta que el plazo para realizar las entrevistas concluía el pasado 4 de septiembre. Y es que la creación de la Unidad Égida ha estado rodeada de choques entre las organizaciones sindicales de la Policía Local (CCOO, CSIF, CSL, Forzapol, OSTA y UGT) y el Gobierno municipal, con acusaciones de "falta de planificación y de acuerdo" a la hora de ponerla en marcha.
En ese sentido, tras semanas de negociaciones se acabó fijando una serie de pluses económicos de 94,65 euros mensuales, por debajo de lo que exigían los sindicatos (cerca de 300 euros), que además denunciaron que desde el Gobierno municipal se dio por zanjada la negociación sin llegar a un acuerdo. Dicha cantidad se revisará anualmente y desde la concejalía responsable de la Policía Local se insistió en que la referencia inicial era una sentencia del Supremo sobre la UFAM en Canarias, del año 2022, que finalmente se revisó al alza calculando el incremento de los casos de violencia de género desde ese año.
La provisión de los puestos de trabajo fue otro de los puntos de conflicto. "El resultado de la convocatoria confirmó estas advertencias: solo nueve agentes, menos del 0,7 % de la plantilla de la Policía Local, presentaron su candidatura. Para la representación sindical, ahora es imprescindible conocer si finalmente se ha conseguido seleccionar un número suficiente de profesionales", añaden los sindicatos.
Al presentarse nueve agentes en una convocatoria de ocho plazas (más la intendente, que es de libre designación), hasta que el tribunal no concluya el proceso de selección no se conocerá si la Unidad Égida se ha completado. Tras la formación especializada, entrará en funcionamiento a finales de 2026 o principios de 2027, con un convenio firmado con el Ministerio del Interior que tendrá una vigencia de cuatro años y posibilidad de prórroga.
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