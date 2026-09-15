La Policía Local de Zaragoza cuenta con un nuevo cuartel de proximidad en el parque Bruil: "Sin seguridad no hay libertad"

La Policía Local de Zaragoza cuenta desde este martes con un nuevo cuartel de proximidad en el parque Bruil, unas instalaciones ubicadas en el interior del renovado Albergue Municipal que pretenden reforzar la presencia policial en el barrio y mejorar la atención a los vecinos.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha inaugurado las dependencias, que funcionarán como punto de referencia policial durante las 24 horas del día y los 365 días del año. El nuevo puesto tendrá una doble función: garantizar la seguridad del propio Albergue Municipal y reforzar la vigilancia del entorno.

Desde estas instalaciones también trabajarán agentes del Distrito Centro, dentro del modelo de policía de proximidad que el Ayuntamiento ya ha implantado en Pignatelli. La iniciativa busca aumentar la presencia de efectivos en los barrios y facilitar una relación más directa entre los agentes y los vecinos.

Chueca ha asegurado que la apertura responde a una petición de los residentes de la zona y al compromiso que adquirió durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad. El nuevo cuartel se integra en el complejo del Albergue Municipal, cuya renovación ha supuesto una inversión superior a los cinco millones de euros. Su puesta en funcionamiento amplía la red de instalaciones policiales de proximidad impulsada por el Gobierno municipal.

Durante la inauguración, la alcaldesa ha situado la seguridad entre las prioridades de su mandato y la ha vinculado directamente con la libertad, el bienestar y la actividad económica de los barrios. “Sin seguridad no hay libertad para salir a la calle, no hay tranquilidad para las familias, no hay comercio que prospere, no hay barrios que funcionen”, ha afirmado.

La apertura del cuartel de Bruil se enmarca en un plan municipal más amplio de refuerzo de la seguridad, que incluye la incorporación de nuevos agentes, la reorganización de servicios para aumentar el número de policías en la calle, la integración con el 112 Aragón y la ampliación de la red de cámaras de seguridad. Entre las medidas adoptadas figura también la reorganización de servicios en el Edificio Seminario.

El Ayuntamiento prevé continuar extendiendo el modelo de policía de proximidad a otros barrios. Después de Pignatelli y Bruil, Delicias será el siguiente distrito en contar con unas instalaciones de estas características. “Nuestros vecinos nos piden más seguridad y mi Gobierno va a estar ahí”, ha asegurado Chueca.