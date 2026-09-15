Tres constructoras pujan por urbanizar suelos en Arcosur para más de 1.200 nuevas viviendas

El nuevo desarrollo urbanístico de Arcosur está a la vuelta de la esquina. Tres constructoras pujan por llevarse el contrato que permitirá habilitar suelos para más de 1.200 viviendas, dentro de la separata 2 Resto Sur, la última gran bolsa residencial que queda antes de desarrollar la tercera y última fase (más de 11.000 viviendas) que completará el barrio. En este sentido, Copha (MLN), Papsa y Obenasa han presentado una propuesta para llevarse las obras, que tienen un presupuesto de 7,14 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de 15 meses.

Será a principios de octubre cuando la Junta de Compensación de Arcosur, que es la que financia los trabajos, dé a conocer quien será la empresa encargada. En ese sentido, Obenasa ya se ha adjudicado las dos últimas grandes bolsas de suelo, la fase 2 Noroeste (692 pisos libres al norte del barrio, cuyas calles recepcionó el Ayuntamiento de Zaragoza en verano) y la fase 2 Sur (más de 1.600 viviendas mixtas, ahora en urbanización). El objetivo es que las obras empiecen a finales de 2026 o principios de 2027 y que, por tanto, estén concluidas en el primer trimestre de 2028.

Las calles que ahora se urbanizarán están en la zona central del barrio, delimitadas por la avenida Patio de los Naranjos, una de las más consolidadas de Arcosur, y el futuro parque central (en la zona de los lagos). Ahí se pondrá a disposición de los promotores suelos para construir 812 viviendas libres, aunque también se urbanizará la parcela S9, en la que el Gobierno de Aragón tiene previsto levantar 400 pisos públicos de alquiler asequible. Estos trabajos pondrán igualmente a punto dos suelos para equipamientos (uno permitiría ampliar el CPI Arcosur) y otras pastillas de uso terciario que suman más de 6.000 metros cuadrados.

Arcosur, en construcción. / Laura Trives

Del mismo modo, el barrio se acercará al parque central con una de las nuevas calles que lo delimitará, denominada como Peine del Viento, aunque la actuación más importante la absorberá una de las avenidas principales de Arcosur, la 21 de junio de 2009, que crecerá de los tres carriles actuales (dos de bajada desde Rosales del Canal y uno de subida) a seis, con tres carriles por sentido, respectivamente, hasta la rotonda central, donde confluirá con la avenida Casablanca cuando esta se prolongue.

En cuanto a su límite norte, estas parcelas colindarán directamente con la primera parte que se urbanizará del futuro parque central, con algo más de 23 hectáreas y una inversión prevista de 2,3 millones de euros que partirá desde los campos de golf.

Próximos pasos

Los próximos pasos para el barrio, que las administraciones quieren tener completado entre 2034 y 2035, están ya marcados. Este mes o, como tarde, en octubre, la junta sacará a licitación el diseño de la tercera y última fase del barrio, con capacidad para más de 11.000 viviendas, en su mayoría VPO. La intención es dividirla en cinco o seis bolsas de 2.000 hogares y comenzar con su urbanización en 2028, cuando concluyan todas las obras de la fase 2.

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Asimismo, también se sacará a concurso la puesta a punto de otras seis pastillas residenciales, en la parte sur del barrio junto a la Z-40, donde se construirán 737 VPO. En ese mismo entorno, por cierto, el Gobierno de Aragón ha proyectado un nuevo colegio y un instituto de Secundaria y Bachillerato.