OBRAS
El túnel del Miguel Servet continúa cerrado tras quedar inundado por un reventón: así avanzan las obras
El Ayuntamiento ha destinado equipos que estaban en otras actuaciones para poder reabrir el túnel lo antes posible.
Raúl Gascón
Cinco días después de sufrir un reventón, el túnel que da acceso al hospital Miguel Servet por debajo del paseo de Isabel la Católica continúa cerrado mientras los operarios trabajan para recuperar la normalidad. Los trabajos para reparar los daños ya comenzaron de forma inmediata, si bien obligarán a mantener restringido el paso subterráneo.
Este túnel, próximo a las obras de La Nueva Romareda, se mantendrá clausurado durante varios días hasta que concluyan estos trabajos, que van a obligar a levantar el suelo, corregir la avería, reponer todo lo necesario y volver a asfaltar bajo el túnel, con los condicionantes de su altura. Desde el Ayuntamiento remarcan que no tuvo nada que ver con los trabajos de construcción del nuevo estadio de fútbol.
La rotura se produjo el pasado miércoles, cerca del mediodía, cuando fue necesario restringir el acceso a este paso subterráneo por la cantidad de agua que se había acumulado en la calzada. Algunos equipos de otras actuaciones se han desplazado hasta este lugar para reabrirlo lo antes posible.
Los vehículos particulares y taxis que se dirijan a Consultas Externas o a la zona de Urgencias Generales podrán seguir accediendo al hospital cuando circulen por Isabel La Católica en dirección al centro de la ciudad. En cambio, quienes lleguen desde el centro y circulen hacia la salida de Zaragoza deberán continuar hasta la rotonda de la Z-30 para realizar el cambio de sentido y regresar hacia el hospital.
La incidencia no ha afectado en ningún momento al suministro de agua, ni de las viviendas de la zona ni del propio Hospital Miguel Servet, que tiene asegurado el abastecimiento, ya que dispone de distintas tomas, entre ellas, una directa desde los depósitos de Casablanca.
Suscríbete para seguir leyendo
- El vuelo internacional que ya domina el mercado en Zaragoza: quince meses han bastado para desbancar al buque insignia de Ryanair
- Marta Ríos deja la dirección de la MAZ para asumir 'una oportunidad profesional excepcional' tres meses después de su fichaje
- Nueva reapertura de un mítico local de tardeo en el Casco Antiguo de Zaragoza: promoción de dos por uno en copas
- El aeropuerto de Zaragoza apunta a un 'sorpasso' histórico en el momento más decisivo para las compañías: ¿el final del reinado de Ryanair?
- La 'BBC' suiza indaga en el despliegue de los centros de datos en Aragón: 'Me sorprenden las dimensiones, son mucho mayores que en Fráncfort
- Decenas de colegios e institutos de Aragón limitan o cancelan todas las salidas con alumnos por la polémica de los viajes extraescolares
- Los efectos de la prioridad nacional ya se notan en Aragón: 'los nuestros' siempre ganan a 'los otros'
- Nuevo color para la medida del Pilar de Zaragoza: cuál es y cuándo puede comprarse