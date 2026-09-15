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El túnel del Miguel Servet continúa cerrado tras quedar inundado por un reventón: así avanzan las obras

El Ayuntamiento ha destinado equipos que estaban en otras actuaciones para poder reabrir el túnel lo antes posible.

EN VÍDEO | La rotura de una tubería dificulta el acceso a las Urgencias del hospital Miguel Servet de Zaragoza

EN VÍDEO | La rotura de una tubería dificulta el acceso a las Urgencias del hospital Miguel Servet de Zaragoza

Miguel Ángel Gracia

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Raúl Gascón

Zaragoza

Cinco días después de sufrir un reventón, el túnel que da acceso al hospital Miguel Servet por debajo del paseo de Isabel la Católica continúa cerrado mientras los operarios trabajan para recuperar la normalidad. Los trabajos para reparar los daños ya comenzaron de forma inmediata, si bien obligarán a mantener restringido el paso subterráneo.

Este túnel, próximo a las obras de La Nueva Romareda, se mantendrá clausurado durante varios días hasta que concluyan estos trabajos, que van a obligar a levantar el suelo, corregir la avería, reponer todo lo necesario y volver a asfaltar bajo el túnel, con los condicionantes de su altura. Desde el Ayuntamiento remarcan que no tuvo nada que ver con los trabajos de construcción del nuevo estadio de fútbol.

La rotura se produjo el pasado miércoles, cerca del mediodía, cuando fue necesario restringir el acceso a este paso subterráneo por la cantidad de agua que se había acumulado en la calzada. Algunos equipos de otras actuaciones se han desplazado hasta este lugar para reabrirlo lo antes posible.

Los vehículos particulares y taxis que se dirijan a Consultas Externas o a la zona de Urgencias Generales podrán seguir accediendo al hospital cuando circulen por Isabel La Católica en dirección al centro de la ciudad. En cambio, quienes lleguen desde el centro y circulen hacia la salida de Zaragoza deberán continuar hasta la rotonda de la Z-30 para realizar el cambio de sentido y regresar hacia el hospital.

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La incidencia no ha afectado en ningún momento al suministro de agua, ni de las viviendas de la zona ni del propio Hospital Miguel Servet, que tiene asegurado el abastecimiento, ya que dispone de distintas tomas, entre ellas, una directa desde los depósitos de Casablanca.

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