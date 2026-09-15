Los vecinos de Valdespartera vuelven a protestar por la instalación de dos gasolineras: "Parque y combustibles son incompatibles"

Con pancartas, pitos y un fuerte enfado, los vecinos del barrio de Valdespartera, en Zaragoza, han vuelto a salir a la calle para protestar contra la instalación de dos estaciones de servicio en el corazón del casco urbano. Bajo pancartas de “fuera gasolineras del barrio”, “menos gasolinera y más deporte” y “parque y combustibles son incompatibles”, numerosas personas han mostrado su malestar por la decisión de ubicar dos surtidores en la zona.

La intención era instalarlas en la calle Viridiana, junto a la glorieta de la Sabina, y en la calle Manhattan, cerca del Burger King, dos zonas de especial delicadeza por su proximidad a las casas y a un parque infantil. No obstante, el pasado miércoles, la Justicia ya dio la razón a los vecinos y paralizó de forma provisional la construcción de una de estas dos gasolineras, la de la calle Viridiana.

Entre los argumentos de los vecinos está la ubicación de la construcción de la gasolinera que ahora ha paralizado la Justicia, pues se encuentra en la glorieta de La Sabina a escasos metros ya no solo de las viviendas, sino también de un parque infantil.

Las entidades del barrio no van a reducir la presión y, además de la concentración de este martes, van a seguir luchando para que los juzgados detengan, al menos momentáneamente, la otra gasolinera. Ambas contaban con las pertinentes licencias medioambientales y urbanísticas.

Antes de que se celebrara la concentración, desde el Ayuntamiento se han ofrecido a mediar en un encuentro con los representantes vecinales y la comunidad educativa para escuchar sus demandas y trasladarlas a la empresa promotora.

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha explicado que el Ayuntamiento está sujeto al estricto cumplimiento de la normativa vigente y si dicha iniciativa privada acredita que cumple con todos los requisitos urbanísticos y medioambientales estipulados por la ley, la institución tiene la obligación jurídica de otorgar la licencia. "No se trata de una decisión política ni de una preferencia del equipo de gobierno, sino del cumplimiento de un trámite legal", ha recordado.

Serrano ha asegurado que desde el Ayuntamiento "comprendemos profundamente” la “inquietud” que ha generado en las familias y residentes la posible instalación de ambas estaciones de servicio. “Sabemos que la seguridad y el bienestar de los más pequeños es la mayor prioridad para todos, y por ello valoramos y escuchamos con absoluto respeto el sentir del barrio”, ha añadido.