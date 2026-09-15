Del verano al otoño en 24 horas: los termómetros de Zaragoza caerán 10 grados de golpe este miércoles

Las previsiones de la Aemet de la semana pasada se van a hacer realidad. La etapa de los casi 40ºC en Zaragoza por fin van a llegar a su fin y a dar un respiro - más que necesario - a su ciudadanía tras unos meses de verano achicharrantes y que se han alargado algo más de lo previsto. De hecho, estas pasadas jornadas poco se asemejaban a un clima que augurara la llegada del otoño, llevando por momentos los mercurios a quedarse parados en marcas estivales. La tendencia del calor es descendente y es por eso que mañana se vivirá una drástica bajada de temperaturas que marcará el inicio del fin.

Hoy vamos a volver a vivir horas que lleguen a los 37ºC y 38ºC en la capital aragonesa, con mínimas ya estabilizadas y no tan calurosas, y que se empiezan a asemejar a lo habitual de esta época del año (19ºC). Cielos despejados durante todo el día y con ráfagas de viento de unos 25 km/h en el último tercio del día. No obstante, la película cambia bastante de cara al miércoles.

Zaragoza pasará de marcar 37 a 27 grados en menos de 24 horas / Miguel Angel Gracia

Las máximas del próximo día 16 se van a desplomar hasta 10 grados de golpe en apenas 24 horas, es decir, Zaragoza va a pasar de marcar 37 grados en sus termómetros a no superar ni siquiera los 27. Se espera además que las rachas de viento de unos 30 km/h, presentes a priori durante todo el día, refresquen aún más esta jornada entre semana, por mucho que las nubes vuelvan a no aparecer.

De mínimas va a haber un descenso igualmente, aunque esta vez más ligero, apenas dos grados de diferencia (17ºC) respecto a los registros de hoy y que van a ir descendiendo levemente con el paso de los días, pudiendo llegar hasta los 14ºC. Sin embargo, las máximas volverán al alza a partir de viernes y la barrera de los 30 grados volverá a ser superada este fin de semana, con las previsiones actuales asegurando que se llegará a los 33ºC como mínimo.

Un adiós efímero al calor

El desplome del miércoles será, eso sí, un adiós todavía efímero al calor más intenso. Una tregua después de varias jornadas impropias de mediados de septiembre, pero no el punto final definitivo al verano. Las temperaturas volverán a ganar terreno conforme avance la semana, aunque las noches más frescas y unas máximas ya más alejadas de los 40 grados empiezan a dibujar poco a poco un escenario más propio de estas fechas.

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Lo que tampoco parece dispuesto a aparecer, al menos por ahora, es la lluvia. El descenso térmico llegará sin precipitaciones y con cielos mayoritariamente despejados, por lo que Zaragoza seguirá encadenando jornadas secas. Así, el verano comienza a diluirse lentamente en la capital aragonesa, pero lo hace sin agua y dejando todavía algunos coletazos de calor antes de que el otoño termine por abrirse paso.