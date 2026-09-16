El barrio que nació como obrero y lucha por mantener su identidad: "Está todo de capa caída, se ha quedado muy viejo"

El barrio de Las Fuentes nació mirando a las fábricas, al ferrocarril y a las huertas que durante décadas ocuparon el este de Zaragoza. Entre el Ebro y el Huerva, fue creciendo al calor de la industria y de la llegada de familias procedentes del medio rural aragonés, especialmente durante las décadas de los 60 y 70, hasta convertirse en uno de los grandes barrios obreros de la ciudad.

En la actualidad, según los últimos datos estadísticos del Ayuntamiento de Zaragoza, en este barrio viven más de 43.000 personas con una edad media de 46 años. No obstante, un 23% de esta población, casi una cuarta parte de los habitantes, son extranjeros, lo que le hace ser el tercer barrio con mayor presencia de nacidos fuera de España.

De hecho, en cinco años, la población extranjera ha pasado de no alcanzar las 7.000 personas a superar las 10.000, mientras que los nacidos en España se han mantenido en torno a los 33.000 e incluso se han reducido ligeramente. Rumanía y Colombia son los países más representados. Además, los datos reflejan que, por cada 100 menores de 16 años, hay 226 mayores de 65.

Así lo perciben los vecinos, que ven cómo un barrio lleno de comercios y mercadillos cada vez tiene más persianas bajadas. “No hay cambio generacional, pero lo que más se ve es la inmigración y el cierre de tiendas. Están desapareciendo y los que están sobreviven de aquellas maneras”, cuenta Rogelio, vecino que lleva 38 años viviendo en Las Fuentes.

Vecinos del barrio de Las Fuentes de Zaragoza / Miguel Angel Gracia

Una muestra es el mercado Centro Comercial Las Fuentes, donde los pocos puestos que quedan abiertos resisten con los vecinos “de toda la vida”. Eusebio lleva décadas levantando cada mañana la persiana de su pescadería, pero ve que los vecinos más jóvenes ya no acuden a sus emplazamientos. “Está todo de capa caída y cada día va a peor. El barrio se ha quedado muy viejo y en los pisos vacíos entran inmigrantes, que no consumen aquí”, detalla.

Unos puestos a su derecha se encuentra Blanca, que desde hace dos años vende diferentes variedades de encurtidos, frutos secos y otro tipo de productos. “Aquí viene gente desde hace años, que lleva mucho tiempo viniendo al mercado y lo hace por costumbre, pero algunos están ahora en residencias de mayores o han fallecido”, lamenta.

De hecho, estos comerciantes apuntan a que este pasado mes de agosto ha sido dramático para ellos, ya que sus principales clientes se habían marchado a los pueblos o de vacaciones con la familia, dejando todo muy desangelado. “Desde julio hasta ya empezado septiembre apenas ha habido movimiento. Hay días que me pensaba si abrir”, añade Blanca.

Local cerrado en el barrio de Las Fuentes / Miguel Angel Gracia

Con un porcentaje tan amplio de población extranjera, surgen también nuevos comercios enfocados a hacerles su día a día más cercano a su tierra. Es el caso de la pastelería La Felicidad, con distintos productos traídos desde Nicaragua. “Los que nos visitan nos dicen que les llevamos de vuelta a su tierra, que es nuestra meta”, destacan.

Vivienda antigua, escasa y cara

Uno de los grandes problemas en este barrio, como en tantos puntos de la ciudad, es la vivienda. Los vecinos reconocen que apenas hay pisos disponibles, la obra nueva es prácticamente inexistente y la segunda mano está disparada. Según el portal Idealista, el alquiler ya se encuentra en máximos históricos, a 12,3 euros/metro cuadrado, y la compraventa roza los 2.200 euros por metro.

Ante esta situación, los propios expertos inmobiliarios reconocen que casi compensa más comprarse una vivienda en el centro que en Las Fuentes. “Cuando entra un piso, los teléfonos explotan. Se ha encarecido todo muchísimo. Ahora no se encuentran casas por 80.000 euros, cosa que hace 2 años sí había, y es todo vivienda de 50 o 60 años”, describe María Pilar, de la oficina de Indiqa en el barrio.

Una denuncia común entre todos los vecinos consultados es la falta de plazas de aparcamiento, entre la estrechez de las calles y la edad de los edificios. “Las plazas se hicieron en unos años donde los coches eran pequeños, y ahora no hay donde meterlos. Están vendiendo por 8.000 o 9.000, pero no te cabe el coche”, dice Rogelio.