Carmen, una de las fruteras más conocidas de Las Fuentes: "Antes todo eran comercios, pero con los macrocentros comerciales han desaparecido"

El día a día en el barrio de Las Fuentes, en Zaragoza, ha cambiado mucho en los últimos años. Lo que era una zona que se caracterizaba principalmente por la abundante presencia de comercios de proximidad, ahora cada vez se ven más persianas cerradas y locales cerrados por las principales calles, que se han quedado sin relevo generacional.

Una de las que resisten es Carmen Cavero, propietaria de 'Frutas y Verduras de Temporada’, que este invierno cumplirá 10 años en la avenida del Compromiso de Caspe. Ella ha vivido la evolución del barrio en los últimos años, cuando su día a día era un “hervidero de gente” que visitaba y compraba en cada tienda.

“Había muchas tiendas de ropa, calzado, muebles, electrodomésticos… Eso ha desaparecido desde han llegado el imperio de Puerto Venecia y los macrocentros comerciales. Lo que sí se ha conservado es la carnicería, pescadería, tiendas de ultramarinos o las panaderías”, resalta Carmen en conversación con este diario.

Carmen, en su frutería de Las Fuentes / Servicio Especial

Y es que esos vecinos “de toda la vida” siguen apostando por ese trato familiar, un cliente fiel que no duda en apostar por los productos más frescos. No en vano, este verano ha reservado un sitio en su frutería para instalar una hamaca y que las personas mayores puedan recuperarse de las interminables olas de calor.

Pero estos clientes cada vez son menos, se ubican en otros puntos del barrio y no tienen tanta costumbre de visitar los comercios de proximidad, una situación que se reproduce en otros puntos de la capital aragonesa como puede ser Delicias o Torrero. “La gente mayor ha ido falleciendo. La pandemia hizo muchísimos estragos y ha ido cambiando los ritmos. Está viniendo gente joven, pero de otras partes del mundo”,

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Desde su mostrador observa el día a día, a los niños que van al colegio a las 9 de la mañana, los trabajadores o los abuelos que pasean y hacen una ‘ronda’ de fruterías para compararlos precios. “Es un barrio muy vivo, aunque es verdad que hay mucho abuelo solito. Hay también un problema de ascensores, porque los pisos son viejos”, describe Carmen.