Las otras consecuencias del cierre de las Zonas Jóvenes de Zaragoza: denuncian que solo el 17% de la plantilla mantiene las mismas condiciones

Un año después del polémico cierre de ocho Zonas Jóvenes de Zaragoza, solo el 17% de los trabajadores de estos centros mantiene las mismas condiciones laborales que antes de la reestructuración. Es el balance que hace ahora la asamblea de Acción Socioeducativa, que pone números a una de las consecuencias menos visibles de la decisión del Gobierno de Natalia Chueca.

Los datos los ha recabado José Antonio Yagüe, uno de los representantes de los trabajadores durante el conflicto. La asamblea recuerda que los cierres afectaron a Oliver, Miralbueno, Casablanca, Valdefierro, Arrabal, La Jota, Santa Isabel y Parque Goya y sostiene que en esos barrios no se han habilitado alternativas para los jóevenes de estas zonas capaces de sustituir el papel que desempeñaban estos espacios. "El mejor indicador para atestiguar el desastre que ha supuesto para los trabajadores los cierres y recortes perpetrados en las Zonas Jóvenes es analizar cómo han variado las plantillas en este año", lamenta.

Y es que más allá de las consecuencias para los jóvenes, el golpe a los empleados ha sido considerable. Tomando como referencia las plantillas de Servisar, Prides y Ozanam, empresas que según la asamblea concentran alrededor del 80% de los trabajadores de las Zonas Jóvenes, "28 personas han sido reubicadas, 14 despedidas y otras 14 han sufrido reducciones de jornada y salario". Además, según estos datos, siete deben trabajar ahora en varios centros para completar horario y 17 han abandonado voluntariamente sus puestos.

Sector "precarizado"

A eso se suma, denuncia el colectivo, el deterioro de las condiciones laborales en un sector "ya de por sí precarizado y feminizado". La asamblea asegura que algunos profesionales se han visto abocados al pluriempleo o a jornadas partidas por sueldos que apenas alcanzan los 1.000 euros mensuales tras el recorte aplicado en las Zonas Jóvenes Escolares, cuyo contrato se tuvo que negociar directamente con las empresas después de que el concurso para su adjudicación quedara desierto.

Y es que la otra pata del conflicto está en los antiguos PIEE, hoy rebautizados como Zonas Jóvenes Escolares. Según los trabajadores, el nuevo modelo supuso un recorte del 10% en el presupuesto y del 20% en el horario. La asamblea sostiene que esa reducción ya se ha dejado notar en la participación.

Nuevos equipamientos

Asimismo, tampoco consideran que La Azucarera y El Túnel hayan compensado el cierre de los equipamientos de barrio. La asamblea sostiene que ambos centros quedan lejos, tanto física como metodológicamente, de parte de los antiguos usuarios y asegura que sus cifras de participación están por debajo de las que sumaban los espacios clausurados, aunque en su escrito no aporta el dato global que permita hacer esa comparación. Desde el Gobierno de Natalia Chueca han defendido, desde la puesta en marcha de estos macroequipamientos, de su éxito y su alto grado de participación.

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Así, un año después, el conflicto sigue abierto para los trabajadores. La asamblea teme además nuevos recortes y cierres y señala como motivos de preocupación la desaparición de las Zonas Jóvenes de las encuestas municipales de satisfacción y la escasa promoción de los centros que permanecen abiertos. La consecuencia del cierre, sostienen, no ha sido solo perder ocho espacios: "también ha dejado una red juvenil más débil y una plantilla profundamente alterada". "Nos tememos lo peor", zanja Yagüe.