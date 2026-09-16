Dudas entre los vecinos por el proyecto piloto de seguridad vial en el entorno de La Romareda: "Los autobuses quedan muy lejos de los colegios"

El proyecto piloto para mejorar la seguridad vial en el entorno de La Romareda está generando dudas entre los vecinos y padres de los colegios. La peatonalización de la calle Pedro III, donde se encuentran los colegios Doctor Azúa, César Augusto y Cesáreo Alierta, ha eliminado un punto conflictivo del tráfico, sobre todo a la entrada y salida de los niños, pero también impide que se pueda dejar a los pequeños en la puerta de los centros.

Se trata de un proyecto europeo que estará en pruebas hasta el 30 de octubre y que busca aumentar la seguridad, la inclusión y la sostenibilidad de zonas concretas, como los lugares cercanos a hospitales, residencias o colegios. Una vez transcurrido este tiempo, el ayuntamiento valorará su eficacia para dar la continuidad a los cambios o realizar la reversión a la situación inicial.

El proyecto aborda un cambio sustancial en la zona, más allá de la peatonalización de un tramo de Pedro lll y la prohibición del estacionamiento. Supone una nueva ubicación de las paradas del bus y del transporte escolar o la reordenación de la calle Condes de Aragón entre Juan Pablo II y Luis Bermejo un doble sentido de circulación.

Así, los vecinos y padres de la zona tratan de acostumbrarse a esta medida en estos primeros días de curso escolar. “Para los niños y sus acompañantes es una zona despejada, sin autobuses ni coches. Antes se montaba bastante atasco y pienso que es una idea bastante acertada”, destaca Baltasar.

Calle Pedro III el Grande, cortada al tráfico / Miguel Ángel Gracia

Sin embargo, conforme se pregunta a distintos usuarios, con sus particularidades, empiezan a surgir dudas sobre el correcto funcionamiento. Silvia lleva a sus pequeños al Doctor Azúa, y, aunque lo ve positivo para evitar un peligroso cruce, genera otros inconvenientes. “La zona de ‘Kiss and Go’ queda en la calle paralela (en Asín y Palacios), y los niños tendrían que bajar la calle solos. Son colegios de Primaria donde el mayor tiene 11 años. No puedes dejarles dos calles más lejos, no es viable”, dice Silvia, que llevaba a sus pequeños al Doctor Azua.

Un problema similar ocurre con los autobuses escolares, que antes dejaban en las puertas de los centros y ahora paran unos metros más lejos. “Tenemos un autobús con niños de educación especial con capacidades motoras reducidas y necesitamos que pueda acceder a la puerta del centro. Ahora tienen que cruzar Asín y Palacios, que es una calle con tres carriles y mucha circulación. Se busca seguridad, pero necesitamos accesibilidad”, apunta José Antonio, padre de uno de los colegios de la calle.

De hecho, varios vecinos concluyen en que ha sido algo “improvisado” y que se ha puesto en marcha con excesiva celeridad. “Está bien que no haya problemas de tráfico, porque muchos coches aparcaban en zona prohibida e impedían el paso de los autobuses, pero se ha informado poco. Esperamos que, a lo largo de estos dos meses de prueba, vayan escuchando a las familias para mejorar”, subraya Mari Luz

Unos problemas que, añaden más vecinos y usuarios, pueden hacer que un proyecto “que puede ser maravilloso” acabe convertido en un pequeño caos en hora punta. “Tenemos un aula TEA y niños de educación especial que lo tenemos que traer de Condes de Aragón, que es de doble dirección. Es un inconveniente. Puede ser precioso, pero no práctico”, resalta Ana, del colegio César Augusto.

Quien sale beneficiado es el usuario de bicicletas. Son los únicos que pueden acceder a las puertas de los colegios, y ya no se tienen que enfrentar a los coches y autobuses que circulaban por Pedro III. “Me parece muy cómodo para venir con la niña, ya que está todo más relajado. Igual tenía que haber estado mejor planificado, pero para venir en bici es muy cómodo”, expone un padre que llevaba a su pequeña al colegio.

Al contrario, muchos conductores se vuelven locos para encontrar un aparcamiento y acostumbrarse a algunos cambios de dirección, y se sienten “los grandes olvidados”. “Los autobuses ahora paran en Condes de Aragón, en la zona de doble dirección. Entras por Violante de Hungría y, en cuanto hay dos autobuses, ya está colapsado”, lamenta Francisco, del Bar Jameos, ubicado en Asín y Palacios.

Esta iniciativa, según explicó el ayuntamiento, está basada en soluciones de urbanismo táctico reversible, usando señales, balizas, elementos desmontables y otras intervenciones que se pueden implantar rápidamente, modificarse o retirarlas con un coste reducido.