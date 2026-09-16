La firma zaragozana que arrasa en redes lanza un mega outlet con oportunidades únicas: ediciones limitadas y prendas hasta 30 euros

Voladora, la marca creada por dos jóvenes veinteañeras, María Pérez-Perruca, de Zaragoza, y Núria Colomer, de Valencia, prepara un mega outlet en la capital aragonesa con descuentos que prometen repetir el éxito del año pasado. El proyecto nació como un trabajo universitario mientras ambas estudiaban la carrera de emprendimiento, sin experiencia previa en moda y con la incertidumbre de lanzarse a un sector completamente ajeno.

Aún así, su primera prenda un polar que continúa siendo topventas, marcó el inicio de esta firma que hoy suma casi 65.000 seguidores en Instagram y se ha convertido en toda una referencia entre los jóvenes zaragozanos.

Algunas de las prendas de Voladora en una imagen de archivo. / LAURA TRIVES / EPA

Crecimiento progresivo de la firma zaragozana

En sus inicios, los polares con la bandera de España se pusieron de moda y ellas decidieron probar suerte. “Lo hicimos y desde el minuto uno fue bastante bien”, explican. A partir de ahí, la compañía de ropa, comenzó a crecer de manera progresiva. Gracias a su rápida expansión a través de las redes sociales, decidieron diseñar tanto nuevos modelos como nuevas prendas, con el objetivo de conectar con una generación que buscaba ropa cómoda, reconocible y con un toque local.

SUs colaboraciones especiales, la más reciente con Lacasitos durante las fiestas del Pilar, dispararon las ventas y consolidaron su presencia entre los más jóvenes en redes sociales y en la calle. Uno de los elementos más característicos de la marca son los parches, muy populares entre los zaragozanos. Con frases propias de la ciudad y un tono humorístico y desenfadado, se han convertido en un sello distintivo que permite personalizar sudaderas, chaquetas, o cualquier otro tipo de prenda con guiños locales. Esa identidad visual ha sido clave para que Voladora se mantenga como una marca cercana, joven y con una comunidad muy fiel y activa.

Outlet del 16 al 20 de septiembre

Ahora, la firma ha anunciado un pop up del 16 al 20 de septiembre, ubicado en la calle Hermanos Argensola, 2, junto a la plaza Nolasco. Se trata de una tienda física temporal, una estrategia habitual entre marcas emergentes para acercarse al público y reforzar la experiencia más allá de la venta online. Durante esos días, los asistentes podrán adquirir prendas con descuentos “muy locos”, según adelanta la marca, y además personalizar sudaderas en el propio evento.

Voladora advierte a sus seguidores que las unidades serán limitadas y únicamente estarán disponible en este pop up durante estos cuatro días, por lo que recomiendan acudir pronto para no quedarse sin talla.

Voladora, con sus dos fundadoras, María Pérez-Perruca y Núria Colomer. / LAURA TRIVES / EPA

Entre las promociones anunciadas destacan:

- Cachirulo Voladora de regalo en todas las compras.

- Toda la tienda con precios de hasta 30 euros.

- Sudadera edición especial Voladora x Zaragoza, única, limitada y personalizable con parches.

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El objetivo del evento es reforzar la relación con su comunidad y ofrecer una experiencia más cercana, algo que la marca ha cultivado desde sus inicios. El proyecto que empezó como una tarea universitaria se ha convertido en una marca reconocida que ha sabido conectar con el público joven y con la identidad de Zaragoza.