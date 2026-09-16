Las obras obligan a cambiar uno de los buses más usados de Zaragoza durante las Fiestas del Pilar: este es su nuevo recorrido

El recinto ferial de Valdespartera es el segundo gran epicentro de las Fiestas del Pilar, tan solo superado, por motivos obvios, por la plaza. Un entorno por el que pasaron más de 820.000 personas en 2025, un 15% más que un año antes, lo cual supone un reto para la movilidad de Zaragoza. Miles de ciudadanos se desplazan a diario durante los diez días que duran las fiestas, que este año van desde el viernes 9 de octubre (cuando empiezan los conciertos del Espacio Zity, la OktoberFest y las ferias, en la previa del pregón) y acaban el domingo 18. Es por ello que el Ayuntamiento de Zaragoza ultima el dispositivo especial de movilidad, en un año marcado por las grandes obras que están transformando la ciudad.

En ese sentido, desde el área de Movilidad que dirige la concejala popular Tatiana Gaudes ya han solventado el que sin duda era el principal reto, solucionar el recorrido de la principal lanzadera desde el centro hasta Valdespartera, la V1, que estará operativa desde el 9 de octubre hasta el día 25, una semana después de Pilares, teniendo en cuenta que la OktoberFest y las ferias estarán operativas todavía durante esos días posteriores. Hasta ahora, su recorrido incluía un paso por una avenida Valencia, intransitable en estos momentos por la piqueta, que la mantiene cerrada al tráfico.

De esta forma, en los Pilares 2026 la V1 partirá desde el número 10 de la calle Hernán Cortés, como siempre, y subirá por el paseo Teruel, parando a la altura del 24. Pero, al cruzar el eje de la avenida Goya, en lugar de ir por la cortada avenida Valencia subirá por la calle Santander. Desde ahí seguirá hasta Duquesa Villahermosa, donde tendrá otras dos paradas, para seguir su recorrido principal por la avenida Gómez Laguna, donde parará hasta en cinco ocasiones. Las dos últimas paradas serán la avenida del Séptimo Arte y Cantando bajo la lluvia.

Filas de gente en el entorno del tranvía y una de las lanzaderas a Valdespartera, los pasados Pilares. / Josema Molina

En sentido contrario, partirá en Valdespartera desde la calle Un americano en París, bajando por la avenida del Séptimo Arte hacia Gómez Laguna, por donde transitará hasta llegar a la avenida San Juan Bosco. Desde ahí girará hacia Corona de Aragón y, posteriormente, hacia las calles Carmen y Cortes de Aragón, para finalizar su recorrido en el número 9 de Hernán Cortés.

Mientras, la otra lanzadera (V4) sufrirá algunos cambios, pero más leves. Estará operativa, a diferencia de la V1, durante los diez días que duren las Fiestas del Pilar (del 9 al 18 de octubre, ambos inclusive). En esencia, apenas cambiará las paradas, partiendo desde el paseo Constitución por Gran Vía y siguiendo buena parte del recorrido del tranvía hasta Cantando bajo la lluvia. En sentido contrario, comenzará en Isla del Tesoro y finalizará la ruta en el número 11 de Gran Vía.

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Nuevo recorrido de la lanzadera V1. / EL PERIÓDICO

La conexión entre el centro y Valdespartera, en cualquier caso, se reforzará por otras vías. Empezando por el propio tranvía, que circulará, como suele ser habitual, las 24 horas del día y con convoyes dobles, aunque los detalles concretos se darán a conocer en los próximos días. También se modificarán y ajustarán algunas líneas convencionales del bus urbano. A ese respecto, además de las dos lanzaderas V1 y V4, el recinto ferial está conectado con la línea 41 (también desviada por las obras en la avenida Valencia) y con la 54 y la 59, estas últimas sin alteraciones.