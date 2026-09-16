Ya es oficial: estos son hijos predilectos y adoptivos de Zaragoza que se nombrarán en las Fiestas del Pilar

La junta de portavoces del Ayuntamiento de Zaragoza ha acordado esta mañana instruir los expedientes con las propuestas para otorgar las distinciones de la ciudad. Tal y como marca el Reglamento de Protocolo Ceremonial, Honores y Distinciones del consistorio estos expedientes serán después elevados a sesión plenaria para su votación definitiva.

Las propuestas planteadas son:

Hijo Adoptivo: Carlos Pascual López, empresario aragonés y presidente del Grupo Integra.

empresario aragonés y presidente del Grupo Integra. Hijo Predilecto: ‘Libros que importan’ , proyecto sociocultural creado por Atrapavientos.

, proyecto sociocultural creado por Atrapavientos. Hija Predilecta: Lucía Ruiz García, presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT).

presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT). Hijo Predilecto: Colegio de Educación Infantil y Primaria Ramiro Soláns, ubicado en el barrio zaragozano de Oliver.

Estas distinciones su suman a la Medalla de Oro de Zaragoza, potestad que compete a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y que la semana pasada ya anunció que se concedía este año a Ibercaja, coincidiendo con la celebración del 150 aniversario de la entidad bancaria. Se trata de la máxima distinción honorífica que concede el Ayuntamiento de Zaragoza y con ella la ciudad quiere reconocer a una entidad que mantiene desde su nacimiento un estrecho vínculo con Zaragoza y que, durante siglo y medio, ha demostrado un especial compromiso con la ciudad y sus habitantes.

La Medalla de Oro de Zaragoza será entregada en la tradicional ceremonia institucional con la que el Ayuntamiento da comienzo a las Fiestas del Pilar, que se celebra antes del Pregón, y donde también se hace entrega de las distinciones de Hijos e Hijas Predilectos o Adoptivos de la ciudad.

Carlos Pascual López

La propuesta Carlos Pascual López como Hijo Adoptivo surge por su destacada trayectoria profesional y su contribución al desarrollo económico, tecnológico y social de la ciudad. El empresario aragonés y presidente del Grupo Integra nació en Huérmeda (Calatayud) e impulsó en 1986 la empresa Izquierdo Informática, el germen del actual Grupo Integra, que muy pronto trasladó su proyecto empresarial a Zaragoza. Desde entonces, ha desarrollado una de las consultoras tecnológicas de referencia en España, que ha pasado de ser una pequeña empresa de formación e informática a un grupo con presencia nacional, más de 1.000 profesionales y miles de clientes, manteniendo siempre su identidad de empresa familiar aragonesa y un fuerte arraigo a Zaragoza como sede principal y centro de decisión.

Libros que importan

La propuesta de ‘Libros que importan’ como Hijo Predilecto reconoce a este proyecto creado por Atrapavientos que nació en diciembre de 2016 en Zaragoza como un intercambio multitudinario de libros en un espacio público. La iniciativa, que crece cada año y cuenta cada vez con más seguidores, parte de una idea sencilla y poderosa: acercar la lectura a personas de todas las edades y reivindicar el valor de los libros como herramientas de aprendizaje, acompañamiento y transformación personal, creando una cadena de lectura y solidaridad.

Lucía Ruiz García

La propuesta de Lucía Ruiz García como Hija Predilecta nace para poner en valor a la actual presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), zaragozana de nacimiento, que es hoy una de las voces más firmes y respetadas en la defensa de la memoria, la dignidad y la justicia de quienes han sufrido la violencia terrorista en España.

CEIP Ramiro Soláns

La propuesta del Colegio de Educación Infantil y Primaria Ramiro Solans como Hijo Predilecto surge del valor de esta escuela que transformó el barrio Oliver y que convirtió la educación en una herramienta de justicia social. Se reconoce así una trayectoria ejemplar de transformación educativa, social y comunitaria desarrollada durante décadas.

El recuerdo de 2025

Cada uno de los hijos adoptivos y predilectos es elegido por uno de los grupos municipales y, hasta hace no mucho, los grupos solían respetar las decisiones del resto. Sin embargo, en los últimos años, con la entrada de Vox en el ayuntamiento, ese consenso se ha roto y la ultraderecha ha conseguido además arrastrar al PP hacia sus postulados. El año pasado, sin ir más lejos, los populares llegaron a anunciar su boicot al nombramiento de la Casa Palestina de Zaragoza, una propuesta de ZeC, basándose en los bulos propagados sobre el presidente de esta entidad por parte de los de Abascal.

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Finalmente, la Casa Palestina sí que fue reconocida como Hija Predilecta de la ciudad, si bien Natalia Chueca evitó la foto con sus representantes, en un gesto inédito por parte de un primer edil. Después, la alcaldesa anunció que cambiaría el reglamento que rige el nombramiento de los hijos predilectos y adoptivos de la ciudad, pero esa propuesta no se ha sustanciado en nada.