Conseguir plaza de garaje en Zaragoza, una misión casi imposible según donde vivas: de los 30 euros de Valdespartera a los 220 del paseo Pamplona

El precio de las plazas de garaje en Zaragoza se ha disparado en los últimos meses, tanto a la hora de alquilar un aparcamiento privado como a la hora de comprarlo. En este último caso, las compraventas en Aragón (donde Zaragoza es la referencia absoluta) han caído en el segundo trimestre del año más de un 14%, mientras que el importe medio ha crecido un 6,9% en los últimos doce meses, más de 1.100 euros en términos nominales.

Son muchas las razones que hay detrás de una escasez en la oferta que, sumada a la enorme demanda, están provocando que los precios se disparen, con otras razones detrás como la aparición de inversores que adquieren plazas para darles una rentabilidad que es bastante elevada o la propia fisionomía de los garajes en los bloques de vivienda más antiguos. Así, si uno hace una batida por Idealista, el principal portal inmobiliario online, encuentra alrededor de 385 plazas en alquiler y más de 780 a la venta.

Hay que hacer, eso sí, una primera criba, puesto que hay que eliminar los sitios reservados para motos y también las promociones que se ofrecen en packs con varias plazas o las que están en lugares no residenciales, como en el polígono Plaza.

Gracia / De Castro

Una vez realizada, los aparcamientos más asequibles aparecen en el barrio de Valdespartera, donde incluso se pueden encontrar por 30 euros al mes. Una zona que, eso sí, tiene una presión mucho menor en el tráfico, lo cual también influye. Por otro lado, en el centro los precios oscilan ya entre los 80 euros de las más económicas (y pequeñas) y los 220 euros que puede costar una plaza en el paseo Pamplona. Incluso hay garajes que se disparan hasta los 400 euros, como una oferta disponible en Doctor Cerrada, y otros que directamente se anuncian como oficinas.

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En cuanto a las plazas en venta, tras llevar a cabo la misma criba, lo más asequible vuelve a aparecer en Valdespartera y barrios rurales como Santa Isabel, por debajo de los 10.000 euros. Pero un sitio en la céntrica calle Sanclemente, junto al paseo Independencia, ya oscila entre los 76.000 y los 89.000 euros. En Sagasta y la plaza San Francisco, el coste ronda los 60.000 euros.