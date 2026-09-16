El precio de los garajes se dispara en Zaragoza y agrava la falta de aparcamientos: "No tiene solución porque no hay espacio"

Aparcar en Zaragoza se ha convertido en todo un reto. A la tradicional falta de aparcamientos se suma una escasez en la oferta de plazas de garaje que, especialmente, se magnifica en las zonas más consolidadas de la ciudad, con el centro o el Actur como dos ejemplos en los que también se incluyen barrios tan populosos como Delicias o Las Fuentes. Y es que la enorme asimetría entre la demanda y la oferta no se circunscribe únicamente a la vivienda, aunque en el caso de los garajes guarda cierta relación e incluso algunas causas que son similares.

La principal consecuencia va contra el bolsillo de los zaragozanos, con precios que llevan tiempo disparándose y que imposibilitan a muchos ciudadanos el acceso a una plaza fija en la que poder aparcar su vehículo privado, tanto si son residentes como si son trabajadores que, por ejemplo, viven en el entorno metropolitano de Zaragoza y precisan del coche para ir a trabajar.

Según el último informe inmobiliario de la cátedra homónima de la Universidad de Zaragoza, presentado hace unos días, entre abril y junio se registraron 1.669 compraventas de plazas de garaje en toda la comunidad, un 14,2% menos que en los tres primeros meses del año. A su vez, el precio del metro cuadrado en los garajes que protagonizaron estas operaciones se sitúa en 1.187 euros, un 1,8% más que el que se registraba en marzo y un 2,7% más que en junio de 2025. En números absolutos, el importe medio de estas compraventas está en 17.129 euros, un 6,9% más que un año atrás.

Un cartel de búsqueda de una plaza de garaje para alquilar en Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia

Esto supone que, en solo doce meses, el precio que promedian estas transacciones ha crecido en más de 1.100 euros. Un período en el que el módulo de las VPO también se ha incrementado, lo que afecta a las plazas de garaje que tienen asociadas, quedándose en el entorno de los 1.260 euros/m2.

Los motivos

En el caso de Zaragoza, donde se concentran la inmensa mayoría de las compraventas, la falta de plaza de garajes es "evidente". Así lo subraya Antonio Calvo, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón (CAF Aragón), que apunta a varios motivos, tanto estructurales como coyunturales, que están agravando una situación que comienza a no tener marcha atrás.

En primer lugar, explica Calvo, hay una cuestión numérica. "Cada vez hay más coches y las plazas son las mismas. Por ejemplo, en el centro no puedes hacer más, así que quien necesita una, tanto para vivir como para trabajar, no la encuentra. La diferencia entre la oferta y la demanda es altísima está repercutiendo en precios que están altísimos tanto en la compra como en el alquiler", analiza.

Pero el encarecimiento de precios no se debe única y exclusivamente a la carencia de plazas que se ofertan en Zaragoza. En los últimos meses, años incluso, están apareciendo inversores que se dedican a comprar varios aparcamientos para después sacarles una rentabilidad que, sin apenas riesgo, es "muy alta". "Son inversores con un mayor poder adquisitivo que los ciudadanos de a pie, lo que termina repercutiendo en los precios", explica Calvo.

Varias plazas de garaje vacías en una planta subterránea de Zaragoza. / ÁNGEL DE CASTRO

Y, por último, el presidente de CAF Aragón apunta a dos tipos de cambio que ha vivido la sociedad española. En primer lugar, ese incremento de coches antes mencionado. "Ahora pueden necesitar el coche los dos progenitores e incluso su hijo cuando cumple los 18 años", razona Calvo, que se detiene especialmente en el segundo cambio de paradigma, referido a algo tan simple como el tamaño de los coches.

Cabe recordar que muchas de las viviendas que se construyeron en Zaragoza tras el éxodo rural de los 60 y los 70 incluían plazas de garaje que, por motivos evidentes, estaban pensadas para los turismos de la época. "Uno de los coches de referencia era el Seat 1500, y ahora cualquier coche nuevo, no solo los monovolumen, son bastante más grandes, por lo que muchas plazas han quedado obsoletas", contextualiza.

Soluciones imaginativas

En ese sentido, una de las mejores muestras está en el barrio Romareda, cuya expansión llegó precisamente en la década de los 70. En dicha zona, hay bloques de vivienda que incluían en torno a medio centenar de plazas de aparcamiento. En cambio, con las dimensiones de los vehículos actuales, es impensable que cada una de ellas se pueda dedicar a un coche.

Es por ello que ya se están registrando comunidades que liberan en torno a diez plazas y establecen turnos de rotación para poder aparcar. Otra opción, cada vez más extendida, consiste en alquilar o comprar una plaza en otro edificio, lo más cercano posible, donde entra nuevamente el problema de la escasez en la oferta y del incremento de los precios.

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A ese respecto, Antonio Calvo es bastante claro. "No tiene solución porque no hay espacio físico. Mi pronóstico es que, en el medio plazo, se impondrán algunas tendencias que ya existen en otros perfiles. No es extraño que quien vive fuera aparque en el extrarradio y vaya al centro en tranvía, y creo que para los residentes va a pasar lo mismo. Se comprarán o alquilarán plazas de garaje en los barrios de las afueras y se desplazarán con transporte público, porque es lo más asequible", concluye.