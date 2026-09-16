Ricard Mitjana y María Goikoetxea irán a las primarias de Podemos para el Ayuntamiento de Zaragoza

Habrá primarias con dos candidatos en Podemos Aragón para elegir a su aspirante a la alcaldía de Zaragoza. Ricard Mitjana, coordinador del partido desde hace meses, y María Goikoetxea, candidata el pasado 8 de febrero a la presidencia del Gobierno de Aragón, serán los dos cabezas de lista de la contienda interna en la formación podemista. Un primer paso que ambos candidatos ya han confirmado con el registro de sus respectivos equipos en la página web de Podemos a nivel estatal, que ya recoge este proceso intermedio en las principales ciudades de España de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027.

Mitjana anunció que su candidatura representa a "las bases del partido morado" y, en un comunicado, consideraba que este paso para aspirar al Ayuntamiento de Zaragoza es "otra etapa dentro de un proyecto que comenzó hace dos años". Ahora, el líder de Podemos en la comunidad se presenta acompñado de "un equipo de personas que sigue creyendo en el espíritu del 15M" y que consideran necesario "un compromiso político basado en impedir el avance de la extrema derecha". Así, Mitjana reivindica su candidatura en un comunicado como "valiente, con voz propia y que representa los valores fundacionales de Podemos".

Por su parte, Goikoetxea se lanza a esta carrera orgánico con el objetivo de "devolver Zaragoza a su gente" y centra su primer comunicado en "construir una alternativa municipalista que ponga en el centro la vida de los barrios, el derecho a la vivienda y la defensa de los servicios públicos". "Zaragoza tiene una enorme capacidad para transformar su realidad cuando sus vecinos y vecinas se organizan y participan activamente en las decisiones políticas", insiste en su escrito la excandidata a la presidencia de la DGA, que aborda la unidad de la izquierda en este primer escrito: "Se tiene que construir desde abajo, escuchando a la militancia y a los movimientos". Asevera que tiene que "ir mucho más allá de un acuerdo entre siglas" y aspira a "construir un Podemos fuerte y capaz de encontrarse con mucha más gente".

Los dos candidatos son viejos conocidos entre ellos mismos. Mitjana asumió la dirección del equipo técnico que dirigió Podemos en la comunidad después de la ruptura entre la dirección nacional y Andoni Corrales, único diputado en la pasada legislatura en las Cortes. Meses después, el propio Mitjana lideró la candidatura para convertirse en coordinador de la formación, tarea que ejerce desde hace tiempo. Participó también en la recuperación de la vida orgánica y en la preparación de una campaña electoral para el pasado 8F que lideró María Goikoetexea, quien fuera directora del Instituto Aragonés de la Mujer en los tiempos de Podemos dentro del Gobierno de Aragón. Una machada complicada que Goikoetexea no pudo completar y, como en otros muchos parlamentos autonómicos, la formación morada se quedó sin escaño en La Aljafería.

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La elección del número 1 de Podemos para el Ayuntamiento de Zaragoza puede ser solo un paso intermedio en el futuro de la izquierda a la izquierda del PSOE en el consistorio de la capital aragonesa, ya que desde varias organizaciones se habla de una confluencia mayor en el apartado progresista en la que podrían participar Podemos, Izquierda Unida o Chunta Aragonesista. Estos tres partidos políticos, además de Partido Verde-Equo, ya acercaron posturas en el caso de Huesca. La coalición, de producirse, centrará sus esfuerzos en las dos ciudades más pobladas de Aragón.