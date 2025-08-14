Adecobel se vuelca con los pueblos afectados

Adecobel ha desplegado un intenso dispositivo de apoyo administrativo y técnico para acompañar a los afectados por la riada del 13 y 14 de junio en Azuara, Letux, Almonacid de la Cuba, Almochuel y Codo.

Desde el primer momento, Adecobel ofreció su colaboración a los ayuntamientos más afectados para canalizar tareas administrativas de cuantificación de daños y organización de la atención ciudadana en lo que respecta a las afecciones en las viviendas particulares. «Teníamos que contribuir de alguna forma a esta situación y decidimos hacerlo desde nuestra experiencia en la tramitación de ayudas y expedientes; ayudando a la gente a solicitarlas y resolviendo dudas. Son procesos desesperantes para el que no está habituado a ello y más aún cuando se trata de situaciones excepcionales», explican desde Adecobel.

La implicación de su equipo técnico ha sido constante: han creado oficinas móviles, se han desplazado a los pueblos afectados, han resuelto dudas, gestionado trámites y facilitado el acceso de la ciudadanía a las ayudas habilitadas.

Desde el 18 de junio el personal técnico ha atendido a más de 100 personas y ha tramitado 58 expedientes de ayuda —48 ante la DGA y 10 ante el Ministerio del Interior—, tanto en su sede de Belchite como en desplazamientos a Codo, Letux, Almonacid de la Cuba y Azuara.

Para facilitar el acceso, se ha puesto a disposición de la ciudadanía un sistema de atención telefónica y por correo electrónico.

En el ámbito agrícola, también afectado por la riada, Adecobel ha canalizado la información hacia la Oficina Comarcal Agroambiental (OCA) de Belchite, punto oficial de asesoramiento. Además, los agricultores pueden acogerse a las ayudas habilitadas por el Departamento de Agricultura de la DGA, y reciben orientación adicional a través de los sindicatos agrarios.