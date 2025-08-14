ACTIVIDADES DE VERANO
Una agenda cultural repleta para no aburrirse en Lagata
LA CRÓNICA
Un año más, el verano de Lagata no deja tiempo para el aburrimiento. Ya en junio, la localidad recibió la visita del ex futbolista del Real Zaragoza y la de la Selección Española Juan Señor, que ofreció su charla ¿Dónde estabas tú cuando yo metí el gol?. Un coloquio en el que los asistentes pudieron recordar y comentar como vivieron el 12-1 contra Malta, que culminó Señor con el último gol, así como pequeños detalles y anécdotas tanto de ese partido como de su trayectoria deportiva.
También el 21 de junio, Lagata acogió la actividad de lectura dramatizada Cien puntos y el artista Chéchare ofreció un espectáculo de malabares, humor e improvisación.
El 5 de julio tuvo lugar la tradicional cena veraniega organizada por la Asociación de Mayores en el pabellón a base de hamburguesa completa con ensalada y patatas chips y amenizada con la actuación de Yuri Ramos.
El día 19, Lagata realizó un mural colaborativo a través del proyecto comarcal No hay barbecho, aquí cultivamos el arte siempre y ese mismo día la Asociación de Mayores de Lagata organizó un taller de tote bag en el que los participantes diseñaron una bolsa personalizada dando rienda suelta a su imaginación.
Por último, el 3 de agosto un grupo de vecinos realizó una andada a la Fuente de la Salud. Con salida desde las piscinas, recorrieron una distancia de 3 kilómetros, ida y vuelta, y a la llegada, disfrutaron de un almuerzo.
Ludoverano
Además, las dos últimas semanas del mes de julio los más pequeños fueron protagonistas del Ludoverano 2025, una actividad organizada por la Comarca Campo de Belchite con la colaboración de los ayuntamiento. Los niños y niñas participantes realizaron diferentes juegos, manualidad, actividades deportivas y visitas a la piscina. Unos meses repletos de actividades para todas las edades.
