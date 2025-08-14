ACTIVIDADES DE VERANO
Agenda llena para los niños
LA CRÓNICA
Durante el mes de julio, Moyuela cuenta con un montón de actividades para los más pequeños. Las dos primeras semanas de julio, gracias a la Comarca Campo de Belchite, se llevó a cabo Ludoverano. Todas las mañanas de 9.30 a 13.30 los pequeños y pequeñas a partir de 4 años acudían al Centro Social para realizar manualidades, experimentos, bailes, actividades de movimiento… y lo más importante, relacionarse unos con otros.
Las siguientes cuatro semanas, se han solapado dos actividades diferentes. Por un lado, la Escuela de Verano, gracias al Ayuntamiento de Moyuela, donde podían acudir pequeños y pequeñas desde los 3 años de 10.00 a 13.30 horas, en las que además de talleres, manualidades, bailes, juegos en la piscina… se han llevado a cabo actividades para fomentar la cultura e historia del pueblo mediante algunas excursiones a lugares emblemáticos y la ya tradicional salida al lavadero, donde ataviados y ataviadas con delantales, pozales, jabón de tajo y la ropa para relucir, la chavalería disfruta aprendiendo las labores que antes se hacían, de la mano de las monitoras y de muchas abuelas que se acercan a enseñarles. Otro acto destacable de la escuela es el cine de verano. Todos los miércoles a las 21.00 horas en el Centro Social se proyecta una película infantil. Todo aquel que quiera, puede ir a verla y cenar allí disfrutando de la película y de la compañía.
Y para los y las amantes del fútbol, el Ayuntamiento de Moyuela y la Peña Zaragocista han propuesto el III Clínic Fútbol Sala Moyuela para niños y niñas desde los 6 años hasta los 15, todas las mañanas de 10:00 a 13:00 en el pabellón.
Gracias a la comarca, también se realiza el cursillo de natación y aquagym, actividades importantes para el desarrollo físico y la seguridad en el medio acuático.
Y se continúa llevando a cabo una de las actividades estrella del verano en Moyuela: la fresca. Después de cenar, padres, madres, abuelos, abuelas y los más pequeños salen a la calle Barranco principalmente, pero también a las puertas de las casas, a jugar, conversar, en definitiva, a seguir alternando con la gente del pueblo.
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
- Generosidad máxima en Pasapalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
- El Real Zaragoza vuelve a por Cárdenas
- El Ayuntamiento de Zaragoza intenta sacar del olvido una de las atracciones más fallidas de la Expo
- Un joven que ha conseguido comprar una vivienda en Zaragoza: 'Visité 27 pisos e hice más de 60 llamadas
- El Real Zaragoza se plantea la salida de Toni Moya
- El brote de salmonelosis de Barbastro tuvo su origen en las tostadas con tomate triturado del Festival Vino Somontano
- El deportivo linaje del nuevo fichaje del Real Zaragoza: El éxito de los Rodríguez