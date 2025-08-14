Agenda llena para los niños

Durante el mes de julio, Moyuela cuenta con un montón de actividades para los más pequeños. Las dos primeras semanas de julio, gracias a la Comarca Campo de Belchite, se llevó a cabo Ludoverano. Todas las mañanas de 9.30 a 13.30 los pequeños y pequeñas a partir de 4 años acudían al Centro Social para realizar manualidades, experimentos, bailes, actividades de movimiento… y lo más importante, relacionarse unos con otros.

Realizaron visitas a lugares emblemáticos de la localidad. | SERVICIO ESPECIAL

Las siguientes cuatro semanas, se han solapado dos actividades diferentes. Por un lado, la Escuela de Verano, gracias al Ayuntamiento de Moyuela, donde podían acudir pequeños y pequeñas desde los 3 años de 10.00 a 13.30 horas, en las que además de talleres, manualidades, bailes, juegos en la piscina… se han llevado a cabo actividades para fomentar la cultura e historia del pueblo mediante algunas excursiones a lugares emblemáticos y la ya tradicional salida al lavadero, donde ataviados y ataviadas con delantales, pozales, jabón de tajo y la ropa para relucir, la chavalería disfruta aprendiendo las labores que antes se hacían, de la mano de las monitoras y de muchas abuelas que se acercan a enseñarles. Otro acto destacable de la escuela es el cine de verano. Todos los miércoles a las 21.00 horas en el Centro Social se proyecta una película infantil. Todo aquel que quiera, puede ir a verla y cenar allí disfrutando de la película y de la compañía.

III Clínic Fútbol Sala Moyuela para los niños y niñas. | SERVICIO ESPECIAL

Y para los y las amantes del fútbol, el Ayuntamiento de Moyuela y la Peña Zaragocista han propuesto el III Clínic Fútbol Sala Moyuela para niños y niñas desde los 6 años hasta los 15, todas las mañanas de 10:00 a 13:00 en el pabellón.

Gracias a la comarca, también se realiza el cursillo de natación y aquagym, actividades importantes para el desarrollo físico y la seguridad en el medio acuático.

Y se continúa llevando a cabo una de las actividades estrella del verano en Moyuela: la fresca. Después de cenar, padres, madres, abuelos, abuelas y los más pequeños salen a la calle Barranco principalmente, pero también a las puertas de las casas, a jugar, conversar, en definitiva, a seguir alternando con la gente del pueblo.