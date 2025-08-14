Alegría, diversión y convivencia

Más de 30 niños y niñas disfrutan de las colonias de verano organizadas por el Ayuntamiento de Codo en colaboración con la Diputación de Zaragoza. Desde el 14 de julio y hasta el 8 de agosto, el pabellón municipal se convierte cada mañana en un espacio de juegos, creatividad y diversión.

El ambiente no puede ser mejor. La clave del éxito, según comentan muchas familias, está en el buen hacer de los monitores, especialmente del codino Raúl Guillamón Artigas, que con su simpatía, energía y cercanía, se ha ganado el cariño de todos y ha conseguido que los peques acudan encantados cada día.

Durante estas jornadas, los participantes disfrutan de un sinfín de actividades: juegos de mesa, experimentos, juegos de exterior, pintura, arte, bailes y danzas… Todo en un entorno seguro, alegre y pensado para que cada niño se sienta protagonista.

Un año más, Codo demuestra que apostar por actividades infantiles de calidad en verano es una forma excelente de fomentar el juego, la conciliación, convivencia y la alegría entre los más jóvenes. Una actividad que cuenta con un gran éxito año tras año.