Los alumnos se visten de gala para la entrega de los ‘Zaurín’

La Comarca Campo de Belchite y el IES Benjamín Jarnés en su sección de Belchite, organizaron el pasado mes de junio la entrega de los premios Zaurín en su decimotercera edición.

Alumno más amigable. / Servicio Especial

Estos premios pretenden reconocer a aquellos alumnos que tienen un recorrido académico y deportivo destacable, y que tanto a lo largo del curso como del ciclo de ESO han destacado por valores de esfuerzo, superación y compañerismo presentes en el deporte y en la vida académica.

Alumno y alumna más colaborador. / Servicio Especial

Para la entrega de premios, como es habitual, se contó con la presencia de un deportista invitado. En este caso fue el belchitano David Hinojosa, judoca con diferentes logros nacionales e internacionales que hizo un repaso de su carrera deportiva y vital, contándoles a los alumnos del IES sus experiencias y aprendizajes, y animándoles a perseguir sus inquietudes y objetivos.