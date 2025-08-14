COMARCA E IES BENJAMÍN JARNES
Los alumnos se visten de gala para la entrega de los ‘Zaurín’
LA CRÓNICA
La Comarca Campo de Belchite y el IES Benjamín Jarnés en su sección de Belchite, organizaron el pasado mes de junio la entrega de los premios Zaurín en su decimotercera edición.
Estos premios pretenden reconocer a aquellos alumnos que tienen un recorrido académico y deportivo destacable, y que tanto a lo largo del curso como del ciclo de ESO han destacado por valores de esfuerzo, superación y compañerismo presentes en el deporte y en la vida académica.
Para la entrega de premios, como es habitual, se contó con la presencia de un deportista invitado. En este caso fue el belchitano David Hinojosa, judoca con diferentes logros nacionales e internacionales que hizo un repaso de su carrera deportiva y vital, contándoles a los alumnos del IES sus experiencias y aprendizajes, y animándoles a perseguir sus inquietudes y objetivos.
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
- Generosidad máxima en Pasapalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
- El Real Zaragoza vuelve a por Cárdenas
- El Ayuntamiento de Zaragoza intenta sacar del olvido una de las atracciones más fallidas de la Expo
- Un joven que ha conseguido comprar una vivienda en Zaragoza: 'Visité 27 pisos e hice más de 60 llamadas
- El Real Zaragoza se plantea la salida de Toni Moya
- El brote de salmonelosis de Barbastro tuvo su origen en las tostadas con tomate triturado del Festival Vino Somontano
- El deportivo linaje del nuevo fichaje del Real Zaragoza: El éxito de los Rodríguez