Andada, coloquio y vino

Moyuela celebró el 26 de julio el día del mayor con actividades desde primera hora de la mañana. La jornada comenzó con una andada hasta la fuente de Arbir. Al haber llovido tanto este año, el nivel del agua llegaba hasta arriba. Después, en el pabellón, se llevaron a cabo unos estiramientos con tai chí.

La doctora Jessica Martínez ofreció un coloquio. | SERVICIO ESPECIAL

Por la tarde, la doctora Jessica Martínez, cirujana general y digestiva, impartió una conferencia coloquio sobre el sobrepeso y la obesidad, aportando datos muy interesantes para concienciar de por qué es un problema importante que podemos y debemos tener en cuenta desde la infancia. Y terminó la jornada con una cata de vino español entre los asistentes a esta jornada.