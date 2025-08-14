DÍA DEL MAYOR
Andada, coloquio y vino
LA CRÓNICA
MOYUELA
Moyuela celebró el 26 de julio el día del mayor con actividades desde primera hora de la mañana. La jornada comenzó con una andada hasta la fuente de Arbir. Al haber llovido tanto este año, el nivel del agua llegaba hasta arriba. Después, en el pabellón, se llevaron a cabo unos estiramientos con tai chí.
Por la tarde, la doctora Jessica Martínez, cirujana general y digestiva, impartió una conferencia coloquio sobre el sobrepeso y la obesidad, aportando datos muy interesantes para concienciar de por qué es un problema importante que podemos y debemos tener en cuenta desde la infancia. Y terminó la jornada con una cata de vino español entre los asistentes a esta jornada.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
- Generosidad máxima en Pasapalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
- El Real Zaragoza vuelve a por Cárdenas
- El Ayuntamiento de Zaragoza intenta sacar del olvido una de las atracciones más fallidas de la Expo
- Un joven que ha conseguido comprar una vivienda en Zaragoza: 'Visité 27 pisos e hice más de 60 llamadas
- El Real Zaragoza se plantea la salida de Toni Moya
- El brote de salmonelosis de Barbastro tuvo su origen en las tostadas con tomate triturado del Festival Vino Somontano
- El deportivo linaje del nuevo fichaje del Real Zaragoza: El éxito de los Rodríguez