Se aprueban ayudas urgentes tras las lluvias

Hasta las zonas afectadas por la tormenta se desplazaron responsables del Gobierno de Aragón, la Diputación de Zaragoza, y la Delegación del Gobierno en Aragón, y en los días posteriores todas las administraciones aprobaron distintas ayudas.

El presidente de la DPZ y el delegado del Gobierno, en Letux. | MIGUEL ÁNGEL GRACIA

El Gobierno de Aragón aprobó el viernes 20 de junio un decreto-ley con el que se activaron medidas urgentes para hacer frente a los daños ocasionados por las lluvias torrenciales registradas los días 13 y 14 de junio en la comunidad autónoma. Como actuación inmediata, el Ejecutivo autonómico destinó una primera ayuda directa de hasta 150.000 euros para cada uno de los ayuntamientos afectados, a lo que se sumarán las medidas económicas (mínimo 20 millones) para reparación de viviendas, explotaciones agrícolas y ganaderas; establecimientos comerciales, industriales y turísticos; infraestructuras, carreteras, redes de agua, espacios naturales y sistemas de riego.

Desde el Gobierno Central, el Consejo de Ministros aprobó el martes 24 de junio la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil a pueblos como Azuara, Letux y Almonacid de la Cuba, entre otros.

El Pleno de la Diputación de Zaragoza aprobó el viernes 27 de junio una modificación presupuestaria de 5 millones de euros para hacer frente a los daños en infraestructuras urbanas sufridos por los municipios que se vieron afectados por las inundaciones, y que los ayuntamientos pudieran contar con presupuesto para llevar a cabo las reparaciones de calles, aceras, saneamientos, abastecimiento de agua o alumbrado público, entre otras.

Por último, la Confederación Hidrográfica del Ebro aprobó 5,8 millones de euros para restaurar y reponer los cauces dañados por las tormentas que afectaron al río Aguasvivas, al Cámaras y también a sus afluentes.