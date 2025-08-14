REPRESENTACIÓN DE LAS PINTURAS NEGRAS
Aquelarre, una velada inspirada en la obra de Goya
LA CRÓNICA
Fuendetodos celebró el sábado 21 de junio la segunda edición del Aquelarre, una noche mágica, llena de misterio y tradición inspirada en la pintura de Goya que lleva ese título.
Por segundo año consecutivo, en diversos rincones del pueblo se representaron cuadros de las Pinturas Negras de Goya como ‘El entierro de la sardina’. También se llevó a cabo un pasacalles carnavalero, una merienda cena y la narración de “El Aquelarre de Fuendetodos” para acabar con un espectáculo de luz y sonido con la representación del cuadro El Gran Cabrón – Aquelarre.
Además, en esta ocasión, y en solidaridad con los pueblos afectados por las tormentas de junio, se realizó un bingo solidario para recaudar dinero para las localidades de Azuara, Letux y Almonacid de la Cuba que días antes habían sufrido importantes inundaciones y graves pérdidas materiales.
