Aquelarre, una velada inspirada en la obra de Goya

Fuendetodos celebró el sábado 21 de junio la segunda edición del Aquelarre, una noche mágica, llena de misterio y tradición inspirada en la pintura de Goya que lleva ese título.

Los vecinos lucieron sus disfraces. | SERVICIO ESPECIAL

Por segundo año consecutivo, en diversos rincones del pueblo se representaron cuadros de las Pinturas Negras de Goya como ‘El entierro de la sardina’. También se llevó a cabo un pasacalles carnavalero, una merienda cena y la narración de “El Aquelarre de Fuendetodos” para acabar con un espectáculo de luz y sonido con la representación del cuadro El Gran Cabrón – Aquelarre.

En distintos lugares se representaron algunas de las Pinturas Negras de Goya. | SERVICIO ESPECIAL

Además, en esta ocasión, y en solidaridad con los pueblos afectados por las tormentas de junio, se realizó un bingo solidario para recaudar dinero para las localidades de Azuara, Letux y Almonacid de la Cuba que días antes habían sufrido importantes inundaciones y graves pérdidas materiales.