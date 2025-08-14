Arte mural para revalorizar el patrimonio inmaterial

La Comarca Campo de Belchite puso en marcha en julio el proyecto NO hay barbecho, aquí cultivamos el arte siempre, una ambiciosa iniciativa de cooperación cultural entre la comarca y los municipios de Almochuel, Lagata, Letux y Plenas.

Mural en las piscinas de Almochuel. | SERVICIO ESPECIAL

Busca revalorizar los cascos urbanos con el arte mural contemporáneo y recuperar la memoria colectiva del territorio, con especial atención al patrimonio inmaterial y a las expresiones culturales locales.

La iniciativa se enmarca dentro de la convocatoria 2025 de fondos Leader gestionados por la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca Campo de Belchite (Adecobel).

Cultura viva

NO hay barbecho es más que un proyecto: es una declaración de intenciones que apuesta por una cultura viva, arraigada en lo rural y sin pausas estacionales. Su nombre alude al barbecho agrícola, para contraponer la idea de pausa con la de continuidad en la creación cultural. A través de una estructura en tres fases —recuperación de memoria colectiva, creación mural y formación en artes plásticas— el proyecto quiere activar nuevas dinámicas en los pueblos, fomentar el sentimiento de pertenencia e incentivar la participación vecinal.

El proyecto arrancó oficialmente el sábado, 5 de julio, en Almochuel, con un taller creativo e intergeneracional a cargo de la artista Vera Galindo. Bajo el título Museo del recuerdo de Almochuel, esta actividad invitó a vecinos y vecinas de todas las edades a aportar objetos, frases, recuerdos o imágenes con las que conformaron una obra colectiva en torno al pasado y presente del municipio.

Por otro lado, el municipio de Lagata vivió el sábado 19 de julio una jornada llena de ritmo, color y pintura con grandes y pequeños, en la que a través de un taller de arte impartido por Arantxa Recio ‘Harsa’, se realizó un mural colectivo que rinde homenaje al Festival Lagata Reggae, que ilustra a los personajes del libro El espíritu del reggae, editado por la Comarca Campo de Belchite.

Estas acciones marcan el inicio de un proyecto que entiende el arte como vehículo para activar la memoria, fortalecer la identidad local y dinamizar el territorio rural. No hay barbecho” es una apuesta por cultivar la cultura desde las raíces, con voz propia y en permanente crecimiento.

Artistas reconocidos

Los murales serán realizados por cuatro artistas de sólida trayectoria en el ámbito de la ilustración, el muralismo y las artes visuales contemporáneas. Vera Galindo, natural de Sástago, combina ilustración infantil, diseño gráfico y muralismo en proyectos que apuestan por lo simbólico y lo emocional, y que ya han estado vinculados a la comarca en otras ocasiones. Arantxa Recio ‘Harsa’, con una amplia proyección internacional, destaca por su estilo colorido y su versatilidad, y ha colaborado con marcas, editoriales y festivales de todo el mundo. Román Linacero, conocido también como Sr. Momán, ha convertido su pueblo natal en Segovia en una galería de arte al aire libre, y reivindica el oficio del pintor como acto de investigación y respeto por el entorno. Marta Lapeña, por su parte, aúna formación en arquitectura de interiores y un fuerte compromiso con el arte urbano, participando en exposiciones y festivales tanto en España como en Europa.

En Almochuel, en julio, Vera Galindo transformó una fachada de la piscina en un mural que fusiona paisaje y paisanaje, tomando como referencia el taller intergeneracional desarrollado en el municipio. En Lagata, la ilustradora Arantxa Recio ‘Harsa’ intervendrá una casa con una propuesta vinculada a la pintura de historia, en diálogo con el imaginario colectivo local. En Letux, Román Linacero llevará a cabo una obra centrada en el retrato como herramienta para reflejar la vida cotidiana frente a un entorno patrimonial como la torre y el palacio del Marqués de Lazán. Por último, en Plenas, Marta Lapeña realizará un bodegón mural que reunirá alimentos, objetos y símbolos del paisaje cultural de este pueblo de interior.