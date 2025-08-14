FIESTAS DE LA PIEDAD
Azuara homenajeará a los voluntarios y efectivos
El Ayuntamiento de Azuara realizará el jueves 21 de agosto, durante las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Piedad, un acto homenaje a los voluntarios y efectivos como muestra de reconocimiento y gratitud por su labor ejemplar y desinteresada en el pueblo tras la catástrofe del pasado 13 de junio.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
- Generosidad máxima en Pasapalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
- El Real Zaragoza vuelve a por Cárdenas
- El Ayuntamiento de Zaragoza intenta sacar del olvido una de las atracciones más fallidas de la Expo
- Un joven que ha conseguido comprar una vivienda en Zaragoza: 'Visité 27 pisos e hice más de 60 llamadas
- El Real Zaragoza se plantea la salida de Toni Moya
- El brote de salmonelosis de Barbastro tuvo su origen en las tostadas con tomate triturado del Festival Vino Somontano
- El deportivo linaje del nuevo fichaje del Real Zaragoza: El éxito de los Rodríguez