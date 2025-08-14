FIESTAS DE LA PIEDAD

Azuara homenajeará a los voluntarios y efectivos

El Ayuntamiento de Azuara realizará el jueves 21 de agosto, durante las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Piedad, un acto homenaje a los voluntarios y efectivos como muestra de reconocimiento y gratitud por su labor ejemplar y desinteresada en el pueblo tras la catástrofe del pasado 13 de junio.

