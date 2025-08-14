Del barro a la esperanza, unidos en la reconstrucción

Varios municipios del Campo de Belchite se vieron sorprendidos la tarde del 13 de junio por una fuerte tormenta que provocó graves afecciones, especialmente en Azuara, Letux y Almonacid de la Cuba, pero también en Almochuel, Belchite, Codo y Moyuela.

Vecinos arreglan la carretera de Almonacid de la Cuba. | SERVICIO ESPECIAL

La intensidad de la lluvia, concentrada en poco tiempo, disparó el caudal de ríos como el Cámaras y el Aguasvivas, que se desbordaron causando inundaciones. Según el delegado de la Aemet en Aragón, se dio lo que se conoce como «tren convectivo», es decir, una cadena de tormentas muy fuertes.

El puente de Almonacid quedó muy afectado. | MIGUEL ÁNGEL GRACIA

No hubo que lamentar daños personales a pesar de que durante la noche se vivieron momentos críticos, como en Azuara, donde la médico y la enfermera tuvieron que ser rescatadas del centro de salud, que quedó completamente destrozado. Además, una veintena de vecinos de estos municipios, que se encontraban atrapados en vehículos y en los tejados de las viviendas, tuvieron que ser rescatados.

La maleza y los muebles destrozados se amontonaban en las calles de Letux. | MIGUEL ÁNGEL GRACIA

A partir del día siguiente las actuaciones se centraron en abordar las afecciones materiales y recuperar cuanto antes el suministro de luz y agua, ya que el río se llevó la línea eléctrica de media tensión Belchite/Almonacid. También varias infraestructuras de los municipios se vieron perjudicadas, como el centro de salud de y el pabellón de Azuara.

El agua también arrasó Almonacid. | SERVICIO ESPECIAL

Con la declaración del nivel 2 de emergencia por parte dell Gobierno de Aragón, se movilizaron a 288 personas entre personal técnico, brigadas forestales, sanitarios, bomberos, protección civil y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se sumaron a vecinos y voluntarios. Las labores se centraron en la limpieza y baldeo de calles, así como en la recogida de restos en los municipios de Azuara, Letux y Almonacid de la Cuba.

Además, hasta las zonas afectadas se desplazaron en los días sucesivos responsables del Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza y la Delegación del Gobierno en Aragón, administraciones que han ido aprobando distintas ayudas.

Situación actual

Dos meses después de las tormentas, la situación de los pueblos afectados ha mejorado bastante pero todavía queda mucho por hacer, como explica Miguel Sanz, alcalde de Letux, que fue una de las localidades más perjudicadas con daños que alcanzaron hasta un tercio del casco urbano. «En cuanto a la recuperación de infraestructuras todo va bien», señala el alcalde. «Han participado y están trabajando todas las administraciones: central, autonómica y provincial, además de cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencias, protección civil, voluntarios, etc. Estamos teniendo todos los recursos y se está trabajando a buen ritmo por lo que estamos más que satisfechos».

Además, Sanz explica que desde la Confederación Hidrográfica del Ebro se está encauzando el río de nuevo, el Gobierno de Aragón está reparando el puente, la DPZ ha reparado los caminos dañados, el Instituto Aragonés del Agua ha arreglado la captación de agua, y todos colaboraron en la limpieza de calles.

Sin embargo, el alcalde sigue muy preocupado por las viviendas, ya que resultaron afectadas en la localidad 80 casas y un total de 100 inmuebles. «En la vivienda queda afectado el suelo, paredes, electrodomésticos, muebles, todo, y recuperar eso es lo que más va a costar». Sanz señala que la gente está pendiente de las ayudas y se han empezado a tramitar. Pero no lo ve claro porque «son los particulares los que han de tomar las decisiones, y la gente tiene dudas entre arreglar la vivienda y no recibir ayudas o esperar a las ayudas».

En Azuara también se sigue trabajando para recuperar lo dañado y avanzar en la mejora de infraestructuras y servicios. Lo primero que se hizo, en colaboración con el Gobierno de Aragón, fue habilitar la ludoteca como centro de salud para poder seguir atendiendo a la población. Desde el ayuntamiento explican que ahora se está valorando la reubicación de varias instalaciones municipales, y que «todo se reconstruirá independientemente de su uso».

Se ha procedido ya a la instalación de la nueva pista de pádel, y el parque municipal ya cuenta con nuevos columpios y mobiliario urbano. En los próximos días, se llevará a cabo la replantación de zonas verdes, y comenzarán los trabajos de asfaltado en la zona deportiva, el cerrado perimetral del pabellón municipal, y el asfaltado del acceso a San Nicolás. También se ha iniciado la reconstrucción de las zonas deterioradas del albergue municipal.

Por otra parte, desde el ayuntamiento también se está ayudando a los agricultores que así lo consideran a gestionar las subvenciones, así como encontrar una solución para los huertos afectados.

«Sabemos que aún queda mucho por hacer. Pero queremos que los vecinos y vecinas de Azuara tengan claro que no vamos a descansar. Seguiremos adelante con todas las actuaciones necesarias para recuperar nuestro pueblo y mejorar cada rincón afectado», señalan.

De hecho, en la localidad se ha creado también una asociación a la que hasta el momento se han unido más de 80 personas pero que sigue abierta a nuevas incorporaciones. Entre sus objetivos está el promover acciones para la recuperación de los cauces, para la prevención de futuras riadas, y de unión entre el tejido social, empresarial y las administraciones.

‘Azuara Remonta’ es el eslogan que pretenden acompañe sus acciones y que da nombre a la web y redes sociales. Se puede acceder a más información en info@azuararemonta.es y el teléfono 629804807

Pero la riada del pasado 13 de junio también resultó devastadora en Almonacid de la Cuba donde la fuerza del agua destrozó la carretera: «Dentro de la catástrofe tuvimos suerte de que fue por la noche, y no hubo que lamentar daños personales», cuenta el alcalde José Enrique Martínez.

A día de hoy la carretera sigue sin estar arreglada y es lo que más preocupa. El alcalde destaca la labor que está haciendo Diputación de Zaragoza para repararla, pero es insuficiente ya que se necesita la participación de más administraciones. Ante esta situación, un grupo de vecinos, con palas en mano, arreglaron un tramo de cuatro kilómetros desde Almonacid a la carretera Belchite--Cariñena para hacer transitable un camino que es esencial para acceder a la localidad mientras la carretera siga cortada.

Otro problema a día de hoy en Almonacid es la falta de agua potable. «A pesar de que el Instituto Aragonés del Agua estuvo desde el minuto uno reparando las infraestructuras para recuperar el agua, todavía no es potable porque aun tenemos residuos en la tierra», explica el alcalde. «Pero al menos al tercer día se reestableció el agua para ducharnos y limpiar».

Martínez también está muy preocupado por emblemas del municipio que han quedado muy afectados como la presa romana y las pasarelas, «que han quedado dañadas en un 95%», asegura. «Vemos muy complicado poderlas recuperar. Estamos trabajando con ingenieros y compañías de seguros pero esto va a ser un lucha de David contra Goliath», concluye el edil.

Belchite también sigue recuperándose de los daños de las tormentas de junio, como explica su alcalde y presidente de la Comarca, Carmelo Pérez. «Aunque el casco urbano no se vio afectado, que es lo que más llama la atención, sufrimos algunos daños que a día de hoy se están reparando como las tuberías de abastecimiento de agua potable y las instalaciones de riego que vienen de la presa romana de Almonacid». También se está trabajando en el puente de la carretera A-222 entre Belchite y Lécera, que sufrió daños estructurales que obligaron a cortar la vía.

El presidente comarcal explica que las afecciones en las distintas carreteras de la comarca se van solucionando poco a poco, con la colaboración del Gobierno de Aragón y DPZ, aunque no hay ninguna vía cortada, excepto la carretera de Almonacid donde se ha habilitado un camino alternativo.

Carmelo Pérez también cree que a día de hoy la mayor preocupación está en las viviendas particulares afectadas, «sobretodo porque muchas son segundas viviendas, y algunas no tenían ni seguro, por lo que es un problema añadido».