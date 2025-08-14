Belchite busca su sinagoga medieval en el Pueblo Viejo

Media docena de estudiantes internacionales, capitaneados por el arqueólogo Alfonso Fanjul, se encuentran realizando excavaciones en el antiguo barrio judío del Pueblo Viejo de Belchite con motivo del cuarto campus arqueológico impulsado por el Ayuntamiento de Belchite, a través de la Fundación Pueblo Viejo, junto a la Asociación Española de Arqueología Militar. Hasta el 31 de agosto pasarán por allí hasta 27 alumnos de Historia, Antropología y Arqueología de diferentes universidades de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, algunos de los cuales repiten experiencia.

«Este verano continuamos con los trabajos iniciados en 2024, cuando nos adentramos en el barrio judío de San Lorenzo. Nuestro objetivo ahora es corroborar que en Belchite hubo una sinagoga y para ello hemos comenzado a excavar en la nave central del edificio que antaño se conocía como La Sinoa. La tradición oral atestigua que ‘allí se juntaban los judíos’, así que nuestro cometido es recopilar evidencias arquitectónicas que respalden esta teoría», señala Fanjul.

El año pasado, las labores de limpieza se centraron en despejar la zona exterior y perimetrar el edificio, analizando sus muros y la distribución de sus estancias. Este año el foco está puesto directamente en excavar la tierra de la zona central en busca de materiales que puedan aportar pistas y que permitirán datar la construcción mediante pruebas necesarias de carbono-14.

«Partimos de una base sólida gracias a todo el trabajo realizado anteriormente y queremos seguir profundizando en este hallazgo. En España solamente hay cinco sinagogas medievales visitables en estos momentos, así que, de confirmarse, la de Belchite podría ser la sexta», añade el arqueólogo. Este hecho, además, haría posible el acceso del municipio a la Red de Juderías de España, lo que aumentaría aún más su proyección turística y atería más visitantes.

Desde el ayuntamiento, su alcalde, Carmelo Pérez, recalca que se trata de una acción fundamental «para dar a conocer y poner en valor el patrimonio de Belchite más allá de la historia reciente. La investigación desarrollada en estos cuatro años ha permitido adelantar el origen de nuestro municipio al periodo hispano-romano y recuperar calles históricas hasta ahora inaccesibles por la vegetación y los escombros, que ya forman parte de las visitas guiadas por el Pueblo Viejo».