‘La Calor’, triunfadora del certamen de cine

El cortometraje La Calor, de Leftlovers Producciones, dirigido por Lorenzo Izquierdo, fue el ganador de la VIII edición del certamen Belchite de Película que se celebró los días 17, 18 y 19 de julio.

Barea recogió el galardón por su trayectoria. | SERVICIO ESPECIAL / Servicio Especial

El accésit del concurso fue para El gilipollas del día de AP-68 Películas, dirigido y guionizado por Javi Gil, y el Premio del Público-Aragón TV para Sueño o Razón, de Indómita Films, un equipo capitaneado por Enrique García y Agustín Monllor.

El premio a la mejor interpretación masculina se otorgó a Manuel Durán, protagonista de La Calor, mientras que el premio a la mejor interpretación femenina fue para Daniela León por REC: un marciano, cortometraje dirigido por Candela Samper que también consiguió el premio Me toca la fibra Embou.

Este año se ha creado un nuevo galardón, el Premio al Mejor Corto Joven del Instituto Aragonés de la Juventud, en el que se ha reconocido el cortometraje Ya no se oirán las jotas, del equipo El cole va al cine, dirigido por Ana Rueda García y Luis Saavedra Araya.

En la VIII edición del certamen participaron alrededor de 160 personas distribuidas en 18 equipos procedentes de Zaragoza, Cantabria, La Rioja, Guadalajara, Madrid, Badajoz, Lugo, Valencia, Murcia, Huesca y Álava. Todos ellos grabaron y editaron sus obras en Belchite en el transcurso de 24 horas, introduciendo, además, dos elementos que les fueron revelados apenas unos minutos antes de comenzar a rodar: el concepto «burguesía» y una botella de vino ‘Viridiana’ de una variedad de uva ficticia, la «tinta fina belchitana».

Desde la organización del festival, su director, José Ramón Mañeru, ha agradecido a todos los equipos su participación: «Han sido 24 horas de dedicación, esfuerzo y cooperación entre los equipos. Un año más se ha demostrado que la creatividad y la energía del cine son inagotables». Por su parte, el alcalde de Belchite, Carmelo Pérez, ha recordado el impacto positivo que citas como Belchite de Película generan en el territorio, «ya que nos ayudan a asociar el municipio con la cultura, el audiovisual y la promoción de la creatividad entre personas de todas las edades».

La realización del certamen es posible gracias a la organización del Ayuntamiento de Belchite con el apoyo de la Red de Festivales y Muestras de Cine de Aragón Ara Film Fest, la Aragón Film Commission, Aragón TV, La Casa Encantada, la Universidad San Jorge, la Fundación Caja Rural de Aragón, Embou, Instituto Aragonés de la Juventud, MGS Seguros y Diputación Provincial de Zaragoza.