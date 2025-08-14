‘Cerca de ti’ realiza la última actividad

PRO SALUD MENTAL

Plenas realizó el 11 de junio la última actividad del proyecto social de salud mental en el medio rural Cerca de ti antes de las vacaciones. Esta iniciativa de la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (Asapme), con la colaboración del Gobierno de Aragón y el ayuntamiento, está resultando muy entretenida e interesante.

