Codo, finalista al Premio Pueblo Sostenible del Año

Codo ha sido seleccionado como finalista en el certamen que reconoce al pueblo más sostenible de Aragón, organizado por El Periódico de Aragón y LA CRÓNICA, un logro que pone en valor el esfuerzo colectivo por construir un modelo de desarrollo rural respetuoso con el medio ambiente.

A pesar de contar con recursos limitados, Codo se ha convertido en ejemplo de cómo la innovación, el compromiso ciudadano y la colaboración institucional pueden transformar realidades locales con impacto global.

Uno de los proyectos más emblemáticos es la Granja El Prau. Donde antes había una escombrera degradada, ahora se levanta una granja de gallinas camperas que promueve el empleo rural, fija población y recupera el paisaje mediante reforestación y cuidado ambiental. Se trata de una iniciativa de economía circular que demuestra que la sostenibilidad también es rentable y generadora de oportunidades.

El impulso sostenible de Codo no solo viene desde las instituciones. Un ejemplo inspirador lo protagonizó un vecino que, cansado de los vertidos ilegales en las cunetas, decidió recoger la basura y colgarla en los árboles como forma de denuncia. Su gesto generó un movimiento colectivo de limpieza y reflexión ambiental, demostrando el poder transformador de la acción ciudadana.

El compromiso de Codo con la biodiversidad se refuerza con su papel activo en la protección de El Planerón, una reserva ornitológica integrada en la Red Natura 2000. Con más de 700 hectáreas, este espacio es clave para la conservación de aves esteparias y ecosistemas únicos, y sitúa al municipio como referente en custodia del territorio.

El Ayuntamiento de Codo ha dado también pasos firmes hacia la transición energética, adjudicando recientemente la instalación de una planta solar en una nave municipal. Esta actuación refuerza la apuesta local por las energías renovables y por un modelo energético más limpio y autosuficiente.