Codo recuerda con ‘lettering’ lugares ligados a su historia

La Asociación Cultural Cuatro Torres impulsó el pasado 7 de julio un taller de lettering en el salón del casino de Codo. Bajo el lema Para adornar nuestro pueblo, más de una decena de niñas y niños mayores de 8 años participaron en esta actividad artística con un claro objetivo: crear señales decorativas con nombres y distancias de lugares que han tenido un vínculo especial con la historia de Codo.

Durante la mañana, los participantes trabajaron con técnicas artísticas de rotulación y pintura sobre madera, diseñando carteles que indicarán la distancia desde Codo hasta sitios tan diversos como Zaragoza, París o México DF. Pero este proyecto va mucho más allá de lo estético: busca conectar a las nuevas generaciones con el pasado del pueblo a través de la memoria familiar y colectiva.

La actividad, cargada de significado, no solo fomentó la creatividad y el trabajo manual, sino también la curiosidad por conocer la historia local. Tal como indicaron los organizadores: «Con que solo una de ellas le pregunte a sus abuelos si estuvieron en Fabara o comente algo de los destinos en casa, ya nos damos por más que satisfechos».

Pronto estos carteles formarán parte del paisaje urbano de Codo, convirtiéndose en señales que apuntan a la historia, la memoria y la identidad de un pueblo que sigue construyendo su futuro sin olvidar su pasado.