ZONA CATASTRÓFICA
Codo sufre una granizada histórica
LA CRÓNICA
CODO
Lo que en otras localidades fueron lluvias torrenciales que motivaron la crecida del Aguasvivas y el Cámaras, en Codo se vivió como una granizada histórica.
Una tormenta de granizo en seco azotó la localidad la tarde del 13 de junio de forma repentina, con gran violencia y sin previo aviso, arrasando tejados, vehículos, placas solares, árboles y cultivos. La piedra, de gran tamaño, impactó con tal fuerza que causó daños generalizados. Gran parte de los tejados dañados en Codo ya se están reparando, a pesar de las complicaciones con los seguros y las gestiones administrativas.
El pueblo ha demostrado su capacidad de organización y resistencia ante la adversidad.
